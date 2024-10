De must-reads van het weekend

Een jaar na de dodelijke raid van Hamas op Israël die het Midden-Oosten in oorlog stortte, keren we terug naar de kibboets waar de terreurgroep toesloeg.

Het Midden-Oosten staat op de rand van een regionale oorlog, met Israël dat zijn leger op drie fronten inzet en de wereld die de adem inhoudt in afwachting van de reactie van Iran. Het vuur werd een jaar geleden aan de lont gestoken door Hamas. Op 7 oktober 2023 overrompelde de terreurgroep verschillende dorpen en een muziekfestival in Israël. Ze trok een spoor van bloed en nam honderden gijzelaars mee. Onze correspondente keert terug naar de kibboets en sprak met overlevenden, over trauma en bloeddorst. ‘Ze schoten Ohad in zijn been en arm en schreeuwden: ‘Gaza, hier komen we.’’

Schermvullende weergave ©REUTERS

Ook beleggers kijken gespannen naar een mogelijke escalatie van het conflict. De beste barometer is de olieprijs, schrijft Beleggen-redacteur Kris Van Hamme, maar die blijft merkwaardig laag. ‘De Saoedi’s kunnen zo de oliekraan opendraaien en hun concurrenten pijn doen.’

Schermvullende weergave

Een week nadat de Vlaamse regering in haar plooi gevallen is, spreken we Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Ook bij de lokale verkiezingen staat er voor de Vlaamse socialisten veel op het spel. Rousseau, zelf kandidaat-burgemeester in Sint-Niklaas wil winnen met een ‘flinks’ discours. ‘Als ik burgemeester word, zal ik in het begin van mijn mandaat een paar keer met heel harde hand optreden om duidelijk te maken: ‘Niet hier.’

Schermvullende weergave

Nike heeft het moeilijk. De Amerikaanse sportgigant miste de postcovid loop- en fitnessboom en verwaarloosde de fysieke verkooppunten door een te grote focus op e-commerce. CEO John Donahoe, die carrière maakte bij consultant Bain, werd de laan uitgestuurd. Veteraan Elliott Hill - die 32 jaar werkte voor Nike - keerde terug uit pensioen om de leiding over te nemen. Kan een oudgediende het tij keren? Of is het juist een buitenstaander die voor de frisse wind zorgt? ‘De meeste managers zijn onetrickpony’s.’

Schermvullende weergave

De West-Vlaamse hogeschool Howest biedt al jaren de beste gameopleiding van de wereld aan. Deze week kwam daar nog een extra bekroning voor de opleiding productdesign bovenop. Wat zit er in het water in Kortrijk? Drie studenten vertellen over hun traject. ‘Je wordt tegelijk hard gepusht en ondersteund.’

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Het wagenpark van bedrijven wordt elektrisch, de tankkaart is nu een oplaadkaart. Maar hoe werkt de vergoeding voor wie thuis laadt, aan verschillende tarieven? En wat als ik ‘gratis’ kan laden dankzij mijn zonnepanelen? Onze specialisten personal finance zoeken het uit.

Schermvullende weergave ©ID/ Bas Bogaerts

Nog een week en de kiezer mag zich opnieuw uitspreken, deze keer over het lokale bestuur. De burger wil veel: een propere, veilige en vlot bereikbare gemeente, waar het bovendien betaalbaar en comfortabel wonen is én waar de economie bloeit. Maar heel wat gemeentes kreunen vandaag onder dat takenpakket. De burgemeester moet leren manoeuvreren in een steeds complexere omgeving, terwijl de lokroep van politieke extremen ook lokaal nadrukkelijker klinkt. Welke bestuurders maken de verwachtingen wél waar?

Schermvullende weergave ©Maxime Vermeulen / Courtesy of Rolex