De must-reads van het weekend

Het was een week van uitersten op de beurs. En de onrust lijkt niet voorbij. Hoe navigeren op de markten in tijden van wispelturig beleggerssentiment?

Wat begon in Japan met een van de grootste koersduiken in bijna 40 jaar werd gevolgd door een fiks herstel, maar er waren ook naschokken in Amerika en Europa. Vier leden van beleggingsclubs blikken terug .

Technologische revoluties en beleggingsmanieën gaan vaak hand in hand, weet de zeepbelexpert Andrew Odlyzko. Hetzelfde gebeurt nu met de hype rond artificiële intelligentie (AI) , die de eerste barstjes vertoont. ‘Deze zeepbel kan gerust nog veel groter worden. Net zoals die van de Britse spoorwegen indertijd, al was toen het nut duidelijker.’

Thomas Van der Plaetsen had voorzien twee weken in Parijs door te brengen, voor de tienkamp op de Olympische Spelen. Dat lukte niet en zo werden het drie dagen in de Auvergne. Redacteur Rik Van Puymbroek hoorde er hem volop uit over de keerzijde van het olympische circus, zijn vertrouwensbreuk met de sport en zijn persoonlijke geloofsovertuiging. 'Ik geloof dat God mij alle kansen geeft om antwoorden te vinden.'