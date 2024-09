De must-reads van het weekend

We krijgen een exclusieve blik achter de schermen bij Hermès, het luxehuis dat maar blijft boomen, met torenhoge marges bovendien. Wat is het geheim van Hermès?

Schermvullende weergave ©Guillaume Amat

Ellenlange wachtlijsten, een complex aankoopproces en een gebrek aan opzichtige logo’s: Hermès koos de afgelopen decennia resoluut voor een tegendraadse aanpak. Het Franse huis, opgericht in 1837, profiteert vandaag van die koppigheid. De productie wordt zeer behoedzaam opgedreven, ambachtslui opleiden duurt zowat anderhalf jaar en het - handmatig - stikken van de peperdure Kelly’s en Birkins is enorm arbeidsintensief. ‘Het vraagt zo’n 15 uur om een tas te maken. We gaan dat niet terugdringen tot 13 uur om er meer te kunnen maken. Zelfs al is de vraag er.’

Schermvullende weergave ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS

KBC-topman Johan Thijs: ‘Als we alleen nog kunnen hervormen onder druk van buitenaf klopt er iets niet’

Als topman van een van de belangrijkste banken van het land heeft Johan Thijs een bevoorrechte blik op de wereld. Hij ziet hoe ze snel verandert, met extreem weer in Centraal-Europa dat KBC als verzekeraar kopzorgen oplevert, maar ook met een roep om investeringen in defensie die eerder taboe waren voor banken. En dan is er nog de staatsbonbonanza, uitgelokt door de federale regering, om de banken aan te zetten tot meer concurrentie. ‘Die concurrentie is er al een hele tijd’, meent Thijs. ‘En ze is hevig.’

Schermvullende weergave ©© Jesper Frisk

Hoe de ex-CEO van Tinder ons empathischer wil maken met een app

Als CEO van Tinder waren swipende singles de corebusiness van Renate Nyborg. Vandaag bouwt ze met Meeno aan een app die vooral onze offline relaties wil verbeteren, met de hulp van coaching en AI. ‘Eén op drie jonge mannen vraagt vandaag relatieadvies aan OpenAI. We zoeken liever informatie op internet dan dat we met onze beste vrienden spreken. Dat vind ik verontrustend.’

Schermvullende weergave ©ANP JEROEN JUMELET

Werkt vijf dagen op kantoor echt zoveel beter?

Gedaan met thuiswerk, kondigde Amazon-CEO Andrew Jassy deze week aan. Alle medewerkers van de onlineretailreus worden weer fulltime op kantoor verwacht. Ook bij ons knaagt het bij werkgevers, die de opstoot aan thuiswerk door covid liever zien gaan liggen en dromen van hecht teamwork, elke dag lunchen met de collega’s en spontane kruisbestuiving aan het koffieapparaat. Maar is dat nog realistisch?

Schermvullende weergave ©AFP

Mossad wordt steeds geavanceerder in ultrageheime moordoperaties

De wereld werd opgeschrikt door beelden uit Libanon, met scènes die afkomstig leken uit een B-film uit Hollywood. Ontploffende beepers, gevolgd door walkietalkies met explosieven: de Israëlische geheime dienst toonde zijn bijzondere expertise in terreur zaaien via telefonie. In totaal zou de Mossad al zeker 2.700 liquidaties op zijn conto hebben. Volgens een ex-agent verspilt de dienst bitter weinig tijd aan morele dilemma’s. ‘Die bestaan niet als je iets doet waarin je gelooft en waarmee je de levens kan redden van burgers die je hoort te beschermen.’

Schermvullende weergave ©EPA

De ongeziene machtsgreep van Ursula von der Leyen

Officieel is ze voorzitster van de Europese Commissie, maar het regime dat ze de komende vijf jaar wil uitdragen kan je zonder meer presidentieel noemen. In haar tweede mandaat zal Ursula von der Leyen geen eigenzinnige politici meer tolereren, merken EU-diplomaten op. ‘Ze heeft de macht gegrepen omdat de andere Europese leiders zwak zijn. Zij durft wél keuzes te maken.’

Schermvullende weergave ©Getty Images

Een fiets leasen of kopen?

De fiets zit in de lift, als gezonde, groene en - in een aantal gevallen - zelfs snellere pendel dan de auto of de trein. Maar wat is de meest interessante formule: leasen of kopen?

Schermvullende weergave

Sabato: de Limburgse wandbekleding waarvan Justin Timberlake en Jessica Biel fan zijn