De must-reads van het weekend

De Amerikaanse Rust Belt, de industriële regio waar de wieg van de autosector staat, is het strijdtoneel van de nakende presidentsverkiezingen. De Democraten gaven miljardensubsidies aan groene jobs in de regio. Werkt dat ook?

Schermvullende weergave ©Kristen Norman

We trekken naar Big Rapids, Michigan, waar de komst van een nieuwe batterijfabriek het dorp splijt. Want er worden wel duizenden broodnodige jobs beloofd, maar de Chinese investeerder wekt argwaan. Onze verslaggever Roel Verrycken stelt ter plaatse vast dat voorstanders in kogelvrije vesten rondlopen, en tegenstanders Donald Trump mobiliseren. ‘Uiteraard willen we economische groei in deze gemeenschap. Maar wel de juiste.’

Schermvullende weergave ©BELGA

De machtsovername van Forza Ninove: kan D’haeseleer succesvol worden?

Met een absolute meerderheid verkreeg Guy D’haeseleer in Ninove de eerste burgemeesterssjerp voor de extreemrechtse partij Vlaams Belang. Al dertig jaar werkt de voormalige sociaal inspecteur naar die machtsgreep toe. Met een ‘rechtser’ aanbod in de lokale bibliotheek en sociale woningen ‘voor Ninovieters’ speelde hij zich meteen in de kijker. Maar zal hij zijn stad ook echt naar zijn hand kunnen zetten?

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

Boekhouders zijn boos: ‘Misschien moeten we net als de boeren naar Brussel trekken, maar dan met onze perforators’

Een zeldzame golf van verontwaardiging rolde deze week over een doorgaans discrete maar cruciale beroepsgroep: de boekhouders. Zij die de administratieve radertjes van het bedrijfsleven minutieus onderhouden, bijstellen en repareren, kreunen onder het vele werk en de steeds complexere regelgeving. ‘De overheid is zeer coulant voor de fouten die ze zelf maakt, maar stelt zich bijzonder streng op voor ondernemers en beoefenaars van cijferberoepen.’

Schermvullende weergave ©Mark Chilvers/Panos Pictures

Econoom Daniel Susskind: ‘Groei surft op ideeën, niet op bouwprojecten’

De jonge econoom Daniel Susskind schreef met ‘Growth’ een van dé boeken van het jaar over een enorm hot topic: hoe kan de economie blijven groeien? Beleggen-redacteur Kris Van Hamme spreekt hem over de hype van degrowth, de cultuur van Silicon Valley en de voorliefde van overheden om geld te stoppen in wegen, treinen en gebouwen. ‘We hebben een tweede industriële verlichting nodig.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Caroline Vercauteren, CEO van veggiemerk BonMush: ‘Als je tien jaar overleeft in de voedingsindustrie, sta je er. Ik ben er bijna’

Ze studeerde voor apotheker, vond die job ‘afstompend’ en nam het charcuteriebedrijf van haar schoonouders over. Om ook daar het roer helemaal om te gooien, en er een fabriek van vegetarische specialiteiten van te maken. Caroline Vercauteren vertelt over de moeizame transformatie, het leuren bij de grote supermarkten en het gevecht om marktaandeel. ‘Hoeveel van die voorverpakte driehoekige boterhammen liggen er niet in tankstations? Daar kan ook een vegetarische spread op.’

Schermvullende weergave ©Christoph Soeder/dpa

De 52 triljoen gezichten van muziekproducer Brian Eno

Zondag is op het Film Fest Gent een unieke productie te zien: van de documentaire over superproducer Brian Eno (U2, David Bowie) is geen enkele uitzending dezelfde. Eno en regisseur Gary Hustwit bouwden samen een algoritme, genaamd Brain One, dat op basis van massa’s archiefbeelden én nieuw materiaal telkens een nieuwe documentaire genereert. Het was die aanpak die de enigmatische Eno overtuigde. Portret van een uiterst creatieve en eigenzinnige man. ‘Ik ben gewoon níét in staat om mezelf te herhalen.’

Schermvullende weergave ©Luc Roymans

Sabato: van gigantische boerderij naar wonen op een catamaran