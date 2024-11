De must-reads van het weekend

Duitsland davert op zijn grondvesten: het oerdegelijke Volkswagen wil er fabrieken sluiten. We trekken naar Wolfsburg, de stad die doordesemd is van VW en plots in een vertrouwenscrisis is beland. 'We zijn te verwend.'

Schermvullende weergave ©REUTERS

Onze verslaggever Pieter Lambrecht trekt door de stad waar de Volkswagen-fabriek 60.000 mensen tewerkstelt. Het Duitse merk is er werkelijk overal, van de Volkswagen-worst die je er kan kopen tot de universiteit die ingenieurs aflevert en het immokantoortje van de makelaar die kandidaat-kopers ziet twijfelen omdat de autoconstructeur een forse loonknip wil doorvoeren.

Advertentie

Schermvullende weergave ©SVENSKA DAGBLADET

In het felst bevochten kiesdistrict van de VS: ‘Wij hebben het lot van de wereld in handen, ik lig er wakker van’

Dat Donald Trump zich in 2020 niet wilde neerleggen bij de overwinning van Joe Biden, culmineerde een week na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in een chaotische bestorming van het Capitool. Er vielen vijf doden. In deze kiesrace, die mogelijk nog nipter wordt, is Trump beter voorbereid om een eventueel verlies aan te vechten. In Arizona gaan ze tot het uiterste om zijn wantrouwige achterban te overtuigen van een eerlijke stemming, met de inzet van snipers, advocaten en een hightech telruimte van 32 miljoen dollar.

Onze Beleggen-redactie analyseert de impact van de verkiezingen op de beurs. Wordt het een handelsoorlog met mogelijk gierende inflatie van Trump, of de voorspelbare continuïteit van Harris? 'Het belooft er wild aan toe te gaan.'

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Advertentie

ING België-hoofdeconoom Peter Vanden Houte: 'Met de supernota zouden we al een heel eind komen'

Massaal jobverlies, de industrie in het slop, Amerika dat aanstuurt op handelsoorlogen en nog geen spoor van een federale regering: hoe gevaarlijk is het gebrek aan urgentie in tijden van economische crisis? We spreken met Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij de bank ING België. 'Het Duitse industriële model, en dus bij uitbreiding het Europese, ligt aan scherven.'

Advertentie

Schermvullende weergave ©Marin LE ROUX - polaRYSE

De Vendée Globe, 's werelds zwaarste solozeilrace: 'Bij elk probleem sta je er alleen voor: je lost het op of je geeft op'

Het is de zwaarste solozeilrace ter wereld: in de Vendée Globe, die volgende week van start gaat, komt nauwelijks de helft van de deelnemers over de finish. De route leidt langs het punt in de oceaan dat het verst verwijderd is van de bewoonde wereld, tussen de ijsbergen van Antarctica en langs de beruchte windstille evenaar. We spreken met twee Belgische zeilers, van wie er een het avontuur nauwelijks overleefde. 'De kustwacht vond me buiten bewustzijn in mijn gestrande boot.'

Schermvullende weergave ©Laurien De Grande

Caroline Vereenooghe, van 'Vive le vélo'-shirts naar paardenmedicijnen

Ze raakte bekend bij het grote publiek als de vrouw achter het kledinglabel van het populaire wielerpraatprogramma Vive le Vélo. Nu keert Caroline Vereenooghe terug naar haar oorspronkelijke liefde: de paardenwereld. De dierenarts stapt samen met paardenondernemer Jan Spaas in de start-up Intibio, en wordt CEO van de producent van voeding en geneesmiddelen voor sportpaarden. 'In Dubai zijn er stallen met wel 15.000 racepaarden. Dat zijn veel blessures: een interessante markt voor ons.'

Schermvullende weergave ©saskia vanderstichele

Marc Coucke, superbelegger of impulsieve investeerder?

Tien jaar geleden werd ondernemer Marc Coucke in één klap miljardair na de verkoop van zijn farmabedrijf Omega Pharma aan het Amerikaanse Perrigo. Hij ontpopte zich als een van de meest zichtbare investeerders van het land, met een voorliefde voor Vlaamse bedrijven in moeilijkheden, het Waalse dorpje Durbuy als onontgonnen toeristische parel en hypes als padel en elektrisch rijden. Maar brengen die investeringen ook iets op?

Schermvullende weergave ©Tijs Vervecken

Veurnse start-up Prado van Renson-telg brengt 'lucht in licht' met ventilerende armaturen