De must-reads van het weekend

België telt nu vijf unicorns - start-ups met een miljardenwaardering. Dat is weinig, maar met uithangbord Odoo en nieuwkomer Lighthouse bruist het Belgische techwereldje als nooit tevoren.

Een kransje internationale topinvesteerders investeert 500 miljoen euro in het Waalse Odoo. Oprichter en techboy Fabien Pinckaers doet een boekje open over die nieuwe mijlpaal. 'Die waardering van 5 miljard? Je m'en fous.'

Gentse Lighthouse wordt lid van miljardenclub

Door een verse kapitaalinjectie van 350 miljoen euro werd de Gentse aanbieder van hotelbeheersoftware Lighthouse het vijfde Belgische techbedrijf met een miljardenwaardering. Spilfiguur Matthias Geeroms houdt echter de voetjes op de grond. ‘We groeien snel, maar onze mensen kunnen nog mee. Dat is een deel van ons geheim.’

Ruwe olie die België invoert spekt Poetins oorlogskas

Een tiende van de ruwe aardolie die België invoert, financiert de oorlogseconomie van Russisch president Vladimir Poetin. De Russisch-Kazachse olie stroomt via een pijpleiding waaraan de Russische staat zo’n 700 miljoen dollar per jaar verdient. Een internationaal onderzoek van ICIJ met De Tijd en andere media ontbloot de dubieuze geldstromen rond die CPC-pijplijn, tot in Poetins paleis aan de Zwarte Zee.

Johan Van Overtveldt en Wopke Hoekstra over de boze burger

De burger is boos, rotverwend door een overheid die te veel taken op zich genomen heeft, betoogt Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) in zijn nieuwe boek ‘De Grote Onvrede’. Met EU-commissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra gaat hij in debat over de oplossing.

Chinees gepoker met grondstoffen kan Europa zuur opbreken

China rolt de spierballen na de herverkiezing van Donald Trump als Amerikaans president. Vanaf december komen er extra exportbeperkingen op een reeks kritieke grondstoffen. Europa en diverse Belgische bedrijven, die daarvoor zwaar afhankelijk zijn van China, zetten zich best schrap.

Duitse SUV's, made in USA: een vloek of een zegen?

Meer dan een op de vijf wagens die BMW jaarlijks wereldwijd verkoopt, rolt in de Amerikaanse staat South Carolina van de band. Maar nu Trump weer president wordt, dreigen Europese autobouwers geconfronteerd te worden met hogere tarieven. Is de megafabriek een vloek of een zegen? De Tijd-redacteur Bas Kurstjens ging ter plaatse kijken.

Mijn Geld: maak de juiste keuze uit 150 energiecontracten

Kiezen tussen de verschillende energiecontracten is niet gemakkelijk. Niet alleen is het aanbod sterk uitgebreid, de contracten hebben vaak ook specifieke kenmerken. Een handleiding bij uw keuze.

Eigenzinnige vrouwen, van Italië tot Iran: 'Ik wil nieuwe rolmodellen creëren'

De Gentse fotografe Trui Hanoulle speurt op haar motor naar eigenzinnige vrouwen die met een surfplank, fiets, vliegtuig of sneeuwtruck tradities doorbreken en anderen inspireren. Concertgebouw Brugge toont hun portretten in de expo ‘Baanbrekers’.

Sabato: Binnenkijken in een Brussels duplexappartement: 'Geen plaats voor gezellige rommeltjes'