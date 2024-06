Beenhouwerseps

Uw leider moet het tegenwoordig op vele domeinen afleggen tegen Georges-Louis Bouchez, onder andere in verkiezingsresultaat, maar dat hij in hem nu ook zijn meerdere moet erkennen bij het debiteren van oneliners, zal het meest steken.

Uw leider heeft het niet meer, en Bouchez schudt ze uit zijn mouw. Een voorbeeld: ‘Iemand die perfect tweetalig is, vinden we in België al snel briljant. Ook al zegt hij dezelfde stommiteiten in het Nederlands als in het Frans. Als tweetaligheid het criterium wordt, is Raoul Hedebouw de ideale premier.’

Dat laatste was om te lachen, maar Volodymyr Zelensky werd ook meer bij wijze van grap dan van ernst verkozen, en kijk hoe goed het zijn land sindsdien is vergaan. Zelensky had wel de steun van de Vlaamse liberalen, daar kan Raoul niet op rekenen. Maar hij heeft dan weer de steun van Kaaiman, en van steeds meer lezers van De Tijd. Door gesprekken met gewone mensen is hij er ook van overtuigd dat de laatste peiling van de DPG-supermarkt er nog geen klein beetje naast zat, en dat PVDA een eind boven de 10 procent gaat afklokken.

Aangezien elke partij uit gesprekken met gewone mensen concludeert dat ze het zondag geweldig gaat doen, concluderen wij dat gewone mensen de politici maar wat wijsmaken, terwijl de natuurlijke gang van zaken omgekeerd moet zijn.

Met vuur en passie stond Georges-Louis Bouchez het programma van de N-VA te verdedigen.

Georges-Louis Bouchez slaagde er ook in om in de tsunami aan verkiezingsprogramma’s alle aandacht op zich te trekken door een merkwaardig debat met Jan Jambon in ‘Terzake’. Een buitenlander die niet wist wie wie was, en wat wat, had gezworen dat Bouchez de Vlaams-nationalist was en Jambon de Waalse liberaal.

Met vuur en passie stond Georges-Louis het programma van de N-VA te verdedigen, en hoe meer confederale standpunten hij verkondigde, des te groter de verbijstering op het gelaat van Jambon. Die moet hebben gedacht dat hij het verkeerd begreep en dat zijn Frans minder sterk was dan zijn naam doet vermoeden. Boucher en jambon horen bij elkaar, zoals boulanger en boule de Berlin, maar dat ze zó goed bij elkaar horen, had niemand kunnen denken.

Bouchez pleitte voor twee onafhankelijke gewesten, Vlaanderen en Wallonië, die samen het subgewest Brussel zouden besturen. Hij eiste de volledige regionalisering van gezondheidszorg, justitie en fiscaliteit, plus de splitsing van de sociale zekerheid. Elke regio moet financieel opdraaien voor zijn eigen werklozen, zijn eigen economisch beleid en zijn eigen landbouwpolitiek. De overheidsschuld wordt fiftyfifty gedeeld. Enkel defensie en buitenlandse zaken blijven federale materie, maar dan via overlegcomités van de regio’s.

Wat Bouchez deed, was de nieuwe Zweedse regering vormen, gebaseerd op een ijzersterke as tussen de MR en de N-VA. En vermits de federale regering nauwelijks bevoegdheden zal overhouden na deze zevende staatshervorming, mag zijn vestimentair en ideologisch evenbeeld Bart De Wever ze leiden. Georges-Louis zelf zal zich, met de bescheidenheid die hem kenmerkt, tevreden stellen met de Waalse. Mocht evenwel uw leider net zoals in 2019, toen hij minister-president ging worden, zijn plechtige belofte aan zijn kiezers verbreken, zal Bouchez een vervanger leveren.