Kaaiman kiest keurig | Kasteelroman

Als Volodymyr Zelensky denkt dat hij binnenkort met een versleten Belgische F-16 kan rondvliegen, denkt hij beter iets anders.

Die jongen zou intussen mogen weten wat beloftes van Alexander De Croo waard zijn: niets. Van geen enkele Vlaamse liberaal, hij heeft hen ook bezig gezien op het Maidanplein - eventjes dan, want ze waren snel weer weg. Aan Russische kant hebben ze voor alle zekerheid hun boordschutters al opgedragen wat ze moeten doen mocht plots toch een Belgische straaljager op hun radars verschijnen: ‘Geen munitie verspillen, wacht geduldig, hij valt wel vanzelf naar beneden.’

Er zijn mensen van wie het valse karakter op hun gelaat te lezen staat, en in ons land hebben die zich verenigd in een door u betaalde eigenbelangengroepering: Open VLD. Wilt u een vreemdeling uitleggen wat het woord ‘huichelen’ betekent, toon hem dan een foto van Alexander De Croo. Het is niet uw leider die het zal weerleggen.

In het kasteel in Jemeppe zette hij het verraad van de premier bij de vorige formatie nog eens dik in de verf. Door gericht knip-en-plakwerk in de montage komt uw leider uit ‘Het conclaaf’ steeds meer naar voren als een verbitterde, onverdraagzame nurk. Niet alleen De Croo wreef hem dat onder de neus, maar ook Cindy Envy, de saboteuse van de regering-Jambon. Volgens haar is uw leider een verzuurde vent die alleen nog cynisch en sarcastisch blijft zaniken over wie in het verleden misschien eens iets verkeerds zou hebben gezegd of gedaan. Het begrip ‘amnestie’ schijnt hij niet te kennen.

Het meest opzienbarende van ‘Het conclaaf’ blijft dat die politieke kopstukken dat doen. Dat die zich effectief een weekend in een kasteel laten opsluiten omdat Eric Goens het wil. De leepste was eens te meer De Croo: kwam eventjes binnenwaaien en was na vier uurtjes weer vertrokken, aan alle anderen en aan de kijkers duidelijk makend dat hij wel belangrijker dingen te doen had. In één moeite door vernederde hij Tom Ongena, die hem schaapachtig moest komen vervangen.

Met Ongena ben je wel verzekerd van een vleugje goede luim. Toen op het verkiezingscongres van Open VLD de doodsreutels door de zaal rolden, riep de nepvoorzitter dat de liberalen de belastingen zullen verlagen, weer eens, en tegelijkertijd 25 miljard euro zullen besparen en de begroting in evenwicht brengen. Die zat.

Men vertrouwt de begroting inderdaad het best toe aan een VLD’er. Nadat Guy Vanhengel vier jaar blijkbaar nauwgezet zijn werk had gedaan, verklaarde hij doodgemoedereerd: ‘De staat is failliet.’ Annemie Turtelboom sms'te tijdens de begrotingsbespreking naar haar kabinet: ‘Help, ik begrijp er niets van.’ Jammer genoeg had ze het bericht per ongeluk naar CD&V’er Jo Vandeurzen gestuurd.

Over hoe zelfs een rustige mens als Jef Houthuys het op de heupen kreeg van ‘da joenk’ Guy Verhofstadt, hoeven we niet meer te spreken. Evenmin over het moment waarop da joenk als premier zijn kabinetschef, voor een draaiende camera, gebood in een communiqué te melden dat de begroting in evenwicht was. Toen die kabinetschef onthutst protesteerde tegen een zo groteske leugen, repliceerde het joenk: ‘Dan zet ik het er zelf in.’