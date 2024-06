Kaaiman kiest keurig | Microtargets

We verzuipen erin. Verkiezingsprogramma’s op radio en televisie: niet bij te houden. In de kranten: geen beginnen aan. Op ons bureau liggen de nog te doorploegen knipsels een halve meter hoog. Die gaan maandag allemaal de papiercontainer in. Maar nu en dan dwarrelt er eentje van de stapel dat toch weer onze aandacht opeist.

Zo bijvoorbeeld een reportage uit De Tijd over ‘microtargets’ waarmee politieke partijen op sociale media gerichte advertenties plaatsen, bij mensen die ze als mogelijke kiezers zien. Op zichzelf lijkt dat logisch, vandaar dat de Europese Commissie het probeert te verbieden, want elke adverteerder mikt op potentiële klanten en verspilt geen geld aan wie zijn product zeker niet zal kopen. Die scheiding is tegenwoordig gemakkelijk te maken dankzij alle cookies die u en ik onnadenkend accepteren, en door alle websites waarop we belanden. Ook politieke partijen werken zo en betalen Meta, eigenaar van Facebook en Instagram, om op basis van een paar door hen aangegeven zoektermen via zijn algoritmes een doelpubliek samen te stellen. En wie betaalde daarvoor het meest? De cordoncoalitie. Vlaams Belang en PVDA, omdat ze de vooringenomen traditionele media op die manier kunnen omzeilen. Wie betaalt het minst? Els, ook cordoncoalitie, omdat ze geen geld heeft.

Via die zoektermen verraden de partijen wel wat ze denken over hun eigen kiezers. We lezen: ‘De N-VA mikt op liefhebbers van bier en oorlogsfilms, en van VTM.’ Wij hebben een paar Kaaiman-Kiest-Keurigs geleden de N-VA nog omschreven als het Nationalistisch Verbond van Alcoholici, en dat geven ze nu zelf openlijk toe. Uw leider mag dan al geruime tijd op papjes en sapjes van groenten en fruit zijn overgeschakeld, dat heeft niet inspirerend gewerkt op het gros van zijn partijleden, wat zich weerspiegelt in het beeld dat ze hebben van hun achterban.

PVDA stuurt geen promo’s naar mensen die verder studeerden of een masterdiploma hebben.

Wie veel op vegetarische en nooit op cosmetische sites vertoeft, mag een reclamegolf van Groen verwachten. Idem voor wie interesse toont in yoga en diverse soorten kruidenthee. Als Jeremie Vaneeckhout u plotseling van op uw computer toespreekt, is dat uw eigen schuld. En pas nu begrijpen wij hoe het komt dat op onze tablet alleen annonces van PVDA opduiken. Dagelijks bezoek aan de vier toegelaten internetpagina’s van de Democratische Volksrepubliek Korea maken ons oninteressant voor andere partijen, maar dat is niet de enige reden: PVDA stuurt geen promo’s naar mensen die verder studeerden of een masterdiploma hebben. Met andere woorden: alleen naar stommeriken, zoals wij. Het zou een lolletje van de auteurs van het artikel kunnen zijn, maar in De Tijd staan geen lolletjes, tenzij in de Fondsengids. Laten we het erop houden dat mensen die verder gestudeerd hebben sowieso al voor de Raoul stemmen, en niet meer overtuigd moeten worden.