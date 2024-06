Kaaiman kiest keurig | Stemt PVDA

‘De bedoeling is dat je de lezers duidelijk maakt voor wie jij gaat stemmen, dan weten ze zeker op wie zij niet.’ Dat was de opdracht die algemeen hoofdredactrice Isabel Albers ons zes maanden geleden gaf. Na een dagje nadenken viel ons een lumineus idee in: in een zakenkrant die de vrije markt genegen is pleiten voor een communistische partij, en een dito dictatuur aanprijzen als na te streven staatsmodel.

Maar hoe langer wij die gimmick gebruikten, des te meer raakten wij ervan overtuigd dat de PVDA inderdaad de juiste partij was om op te stemmen. En dat de Democratische Volksrepubliek Korea iets efficiënter georganiseerd en geleid wordt dan de Parlementaire Monarchie België. Ja, er zijn enkele nadelen aan verbonden, maar 90 procent van de problemen die zich hier voordoen, kennen ze daar niet.

Lang geleden steunden wij al dezelfde partij, maar de lichtende voorbeelden waren toen China en Albanië. En dan kregen wij steevast te horen: ‘Als het daar zo goed is, waarom ga je er dan niet wonen?’ Een variant was: ‘Ik heb een nonkel die er geweest is, en die zegt dat het daar verschrikkelijk is.’ En krijg nu wat: diezelfde opmerkingen hebben wij de voorbije maanden opnieuw moeten horen. Maar intussen hebben we er een sluitend antwoord op. Er gaan wonen wil Annemie niet, einde discussie. En wij hebben nog altijd geen nonkel die er geweest is, maar wel een zoon. Kaaiman junior deed in Laos vrijwilligerswerk, geen aardje naar zijn vaartje, en dacht: ‘Nu ik toch in de buurt ben, waarom niet.’

Advertentie

'Ik heb een nonkel die er geweest is, en die zegt dat het daar verschrikkelijk is.'

Dus vloog hij eerst naar China, want wie naar Noord-Korea wil, doet dat via een reisbureau in Peking dat gespecialiseerd is in trips naar de Democratische Volksrepubliek. En niet veel klanten over de vloer krijgt. Ze zijn daar blij met elke dwaas die zich aanmeldt, zeker met een uit de Europese Unie. Een dag later landde zoon Kaaiman blij van zin in Pyongyang, met drie andere toeristen en zes veiligheidsagenten, en ging eerst namens onze familie bloemen neerleggen bij het monument van Kim Il-sung, de eeuwige president. Kaaiman de Oudere, angstig geboren, had Kaaiman de Jongere op het hart gedrukt voorzichtig te zijn met brieven of postkaarten. Want die worden met de hulp van vertalers of Google Translate grondig nageplozen vooraleer ze Noord-Korea verlaten.

En zo kregen wij op een ochtend een postkaart met een fraaie tekening van twee blije arbeiders in de bus, waarop te lezen stond dat wij in het Westen, misleid door onze media, onderschatten wat voor prachtig werk de Noord-Koreaanse regering onder leiding van de geliefde leider Kim Jong-un levert. Hoe de sociale voorzieningen in de Volksrepubliek voor grote welvaart zorgen. Hoe vriendelijk en tevreden de bevolking is. Hoe adembenemend de natuur. Hoe indrukwekkend de architectuur. En hoe lekker de keuken. Later vernamen we dat Kaaiman junior dezelfde avond waarop de gids bereidwillig had aangeboden zijn kaart op de bus te doen, getrakteerd werd op een extra groot bord plaatselijke specialiteiten, ruim voorzien werd van alcohol, en kon genieten van een kwartet partijzangeressen dat begeleid door een jolig strijkersensemble aan zijn tafel een uitgelezen repertoire strijdliederen ten beste kwam geven. Waarmee hij meteen alles bevestigd zag wat hij op de kaart had geschreven.

Voilà, nu weet u het van iemand die er effectief geweest is. Er rest u allen morgen één optie: stemt PVDA. Kaaiman dankt u.