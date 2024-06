Van in de Donbas tot in Moskou durven de mensen nauwelijks nog de straat op: het gevaar dat er een verroeste Belgische F-16 op hun kop valt, is acuut.

De intrede van het Belgisch leger in de oorlog in Oekraïne doet de zenuwen in het Kremlin strak gespannen staan. Vladimir Poetin heeft al fijntjes opgemerkt dat er in Europa enkele kleine dichtbevolkte landjes zijn die met één nucleaire Sarmat-raket van de kaart kunnen worden geveegd.

Tot nu toe deed de Europese steun aan Oekraïne denken aan een speech van de Italiaanse kapitein Bertorelli in ‘Allo Allo’. Toen zijn manschappen, een zootje pas vrijgelaten gevangenen, niet happig leken op een gevaarlijke actie tegen de Duitsers, bulderde de kapitein: ‘Are you the men, or are you the mice?’ Waarop zijn mannen riepen: ‘We are the mice, captain’ en er spoorslags vandoor gingen.

Als de VS en de EU echt inzaten met de Oekraïners, hadden ze van in het begin militair moeten meedoen tegen Rusland. Hoeveel honderden miljarden dollars zijn er ondertussen verspild? Het enige resultaat: nog meer doden, nog meer vluchtelingen, nog meer vernielde gebouwen en infrastructuur, nog meer Russen op Oekraïens grondgebied, en een atoomoorlog dichtbij. Goed aangepakt, we moeten het toegeven.

Voor wie zich heeft voorbereid, is het onverdraaglijk dat wie zich niet heeft voorbereid van zijn voorbereiding profiteert.

Gelukkig zij die niet naar VLD’ers luisteren, maar naar verantwoordelijke politici. Toen de PVDA nog Amada heette, werden de leden, onder wie Kaaiman, door Ludo Martens en Kris Merckx zo al niet verplicht, dan toch sterk aangeraden een atoomschuilkelder te bouwen. Op een killige avond kwam ons celhoofd opgewonden ons stamcafé binnen, veegde speelkaarten en dobbelstenen van tafel, en ontvouwde een gedetailleerd bouwplan van een schuilkelder voor 150 personen. Hij had al een locatie gevonden om hem in de grond te steken: een braakliggend fabrieksterrein in Merksem. En hij had een systeem uitgedokterd om zonnestralen via foto-elektrische cellen om te zetten in elektriciteit, een sciencefictionidee waarmee hij hartelijk werd uitgelachen. Al was het nut van elektriciteit in die ondergrondse krocht duidelijk: hoe anders het bier fris te houden?

Bij ons weten is Roland Duchâtelet de enige Amadees die effectief zo'n kelder heeft gebouwd, al heeft hij dat zelf nooit bevestigd. Wat typisch is voor bezitters van een atoomschuilkelder: ze zwijgen er in alle talen over of na de eerste bom wil iedereen hun bunker in. Voor wie zich heeft voorbereid, is het onverdraaglijk dat wie zich niet heeft voorbereid van zijn voorbereiding profiteert.

Duchâtelet heeft zich al eens bijna moeten terugtrekken in zijn onderaardse vesting toen hij het dwaze plan had - en dus ook uitvoerde, want dat was bij hem, net als bij Marc Coucke, een twee-eenheid - om vijf voetbalclubs in binnen- en buitenland te kopen. En onder de dekmantel van zijn vrouw bezat hij er met STVV een zesde. Op een dag stonden boze supporters van Standard in zijn keuken stamp-ei in plaats van stamp-pot te maken. En niet zo gauw had hij die met valse beloften weer buiten gekregen, of daar arriveerde in de straten van Sint-Truiden een karavaan bussen uit Engeland, bevattende een horde woedende supporters van Charlton Athletic die speciaal het Kanaal waren overgestoken om bij de eigenaar van hun geliefde club te protesteren tegen de povere resultaten.