Hoe boor je de betere goudmijn aan?

De goudprijs rijgt de records aan elkaar. De goudmijnaandelen scoren nog een tikkeltje beter. Wat zijn de interessante goud- of zilvermijnen? En waar liggen de addertjes onder het gras?

Het zijn gouden tijden voor beleggers in goud en zilver. Sinds Nieuwjaar spurtte de goudkoers een derde hoger tot net geen 2.750 dollar per ounce (31,1 gram). Zilver doet het nog beter, met een klim van 40 procent tot 33,32 dollar. Al is dat in tegenstelling tot goud geen record, maar nog 30 procent onder de piek uit 2011.

We zien weinig tekenen dat er een einde aan de goudrally komt. Ole Hansen Grondstoffenstrateeg Saxo Bank

‘Zowel goud als zilver kent dit jaar een nooit geziene sterkte. En dat zonder noemenswaardige tussentijdse correcties’, stelt grondstoffenstrateeg Ole Hansen van Saxo Bank. ‘We zien weinig tekenen dat er een einde aan die rally komt. Er zijn veel factoren die de hausse aandrijven: het risico op financiële instabiliteit, de onzekerheden over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de toenemende geopolitieke conflicten, tot de tanende macht van de dollar als wereldmunt.’

‘Daarnaast maken de renteverlagingen door de centrale banken dat de vraag naar goudtrackers door vermogensbeheerders stijgt omdat ze vrezen dat obligaties minder gaan opbrengen. Tot mei waren zij verkopers van goud. Nu staan ze mee aan de koopzijde.’

De rente zit echter al enkele weken opnieuw in een stijgende lijn. Bank of America merkt op dat de langetermijnrente veel minder invloed heeft op de goudkoers dan vroeger. ‘Hogere rentes remmen de goudprijs niet noodzakelijk meer af. Door de onderliggende vrees over de oplopende begrotingstekorten in de VS en hoe die te financieren, kan in de ogen van velen het gele metaal weleens de ultieme veilige haven worden’, zegt analist Jason Fairclough. ‘Overal ter wereld geven de overheden veel meer uit. De vrees neemt toe dat de markten op een bepaald ogenblik die schulden niet meer zullen willen absorberen. Dat maakt obligaties kwetsbaar. Wij herhalen dan ook ons koersdoel van 3.000 dollar voor goud op 12 maanden.’

Ook de centrale banken dragen hun steentje bij. Sinds in de Basel III-akkoorden de reservestatus van het edelmetaal naar het allerhoogste peil (Tier 1) is opgetrokken, kopen ze meer goud. Vooral landen als Rusland, China en Turkije zijn goudkevers. Het confisqueren van Russisch geld door het Westen is daarbij een extra drijfveer om goud als ultieme reserve te zien. Tien jaar geleden maakte goud 3 procent van de valutareserves van de centrale banken uit, nu al 10 procent.

Kubus

Duur goud en zilver zijn uiteraard goed nieuws voor de bedrijven die de edelmetalen uit de grond halen. Vorig jaar bleven de goudmijnkoersen achter op de goudprijs, dit jaar scoren ze iets beter. Ze krijgen onder meer hulp van een overnamegolf in de sector. De tien grootste westerse gouddelvers leverden sinds Nieuwjaar een rendement op van 38 procent. De gediversifieerde mijnbouwreuzen zitten daar niet tussen. Giganten als Rio Tinto of BHP halen amper of niets van hun omzet uit edelmetalen. Voor hen zijn de prijzen van koper, zink of ijzererts crucialer.

22 meter Al het goud in de wereld past in een kubus met zijden van 22 meter.

De goudmijnen delfden vorig jaar 3.644 ton op, 1 procent meer dan het jaar voordien. Recyclage leverde 1.237 ton op, blijkt uit cijfers van de World Gold Council. Die belangorganisatie schat al het ‘bovengrondse’ goud in de wereld, gemijnd van de Babylonische tijd tot nu, op 213.000 ton. De helft is pas vanaf 1950 gemijnd. Door zijn hoge soortelijk gewicht past al het goud in de wereld in een kubus met zijden van amper 22 meter. Zo’n 45 procent daarvan zit in juwelen, 39 procent in staven en munten.

Goudmijnen zijn bedrijven en hangen van talloze andere factoren af dan de prijs van het gele metaal. Wat kost het om een ounce naar boven te halen? Welke schulden torsen ze? Zijn ze goed geleid? Zijn ze actief in politiek en juridisch stabiele landen? Het zijn vragen die de koers voor een groot stuk mee bepalen.

Van de tien grootste goudmijnbedrijven geniet Agnico Eagle Mines de meeste koopaanbevelingen. Acht op de tien analisten is positief. ‘Het management heeft door de cycli bewezen zeer gedisciplineerd te blijven met zijn kapitaaluitgaven’, legt analist Emmanuel Munjeri van Bloomberg Intelligence uit. ‘Daarnaast bezit de groep met de gigantische open mijn Malartic in Canada een site die veel meer produceert dan verwacht tegen lage kosten. Goed voor recordmarges en recordcashflows.’

Ook bij Bart Goemaere van het blad BeursTips, die al veel mijnen bezocht heeft, is Agnico Eagle een van de favorieten. ‘Het bedrijf heeft bewezen een goede neus voor overnames te hebben. Ze halen de beste mijnen uit de markt, waarna ze die heel rendabel maken.’

Het Amerikaanse Newmont uit Denver, Colorado, is na de overname van Newcrest Mining vorig jaar veruit de grootste gouddelver ter wereld met een jaarproductie van 5,5 miljoen ounce. Maar de kwartaalcijfers die het woensdagavond als eerste van de grote goudspelers publiceerde, waren magerder dan verwacht. De omzet steeg 85 procent en de nettowinst verzesvoudigde, maar de markt had op nog meer gerekend. De koers nam een duik van 15 procent.

Achterblijvers

De achterblijvers dit jaar zijn Barrick Gold , de nummer twee van de wereld, en het Zuid-Afrikaanse Gold Fields . Al blinken hun aandelen nog altijd met een winst boven 10 procent. ‘Barrick noteert op een derde van zijn piekkoers uit 2011’, legt analist Frank De Mol van De Belegger uit. ‘Ondanks de overname van Randgold in 2018, kampt Barrick met een fors dalende productie. Door die overname kwamen er bovendien de helft meer aandelen bij. Barrick telt 13 goudmijnen, waarvan er zes tot de wereldtop horen. Toch liggen de productiekosten met 1.320 à 1.420 dollar per ounce relatief hoog. Dat is het peil van Gold Fields, evenmin een goede leerling. Een ander heikel punt is de dreiging van een nationalisatie in Mali.’

Al zijn er ook lichtpunten voor Barrick, stipt De Mol aan: ‘De balans is op orde gezet. De schulden zijn met 0,1 keer de brutobedrijfskasstroom erg laag. Het management belooft ook een einde aan de dalende productie. Het inlossen van die beloftes is nodig voor een verder koersherstel.’

Gold Fields kampte een tijd met veel operationele problemen in zijn mijnen. In een poging zijn hoge kosten te verlagen, nam het recent Osisko Mining over. ‘Daardoor verkrijgt Gold Fields de controle over het Windfall-project in Canada’, stipt De Mol aan. ‘Dat project heeft het potentieel om 300.000 ounce per jaar te produceren tegen amper 758 dollar per ounce.’

Juniors

Naast de grote spelers, noteren er honderden kleinere mijnbouwers op de beurzen. ‘Het is cruciaal een onderscheid te maken tussen de junior mijnen - de kleinere uitbaters die al produceren en cashflows genereren - en de ontwikkelaars van projecten die alleen een lap grond hebben met een idee erachter’, waarschuwt Goemaere.

‘Die laatste zijn extreem risicovol. Zulke spelers hebben constant geld nodig. Om bij kapitaalverhogingen aandelen duur te kunnen uitgeven, gaan ze vaak over tot pump and dump-praktijken. Er zijn derde partijen die in ruil voor aandelen en extra opties en warrants eerst zelf in een ontwikkelaar investeren, en daarna de beurskoers via geruchten en promotie op sociale media opblazen. Die partijen verzilveren daarna hun opties en warrants eenmaal de kleine beleggers instappen.

Kies liever de grotere namen. Bij de kleintjes zit veel rommel. Bart Goemaere Uitgever BeursTips

‘Kies liever de grotere namen. Bij de kleintjes zit veel rommel’, benadrukt Goemare. ‘Als een mijn al cashflow genereert, kan het die gebruiken als basis om uit te breiden. Het risico op verwatering door de uitgifte van nieuwe aandelen is kleiner.’

Als voorbeeld geeft hij Aya Gold & Silver , de eigenaar van de Marokkaanse zilvermijn Zgounder, die enkele rijke Belgische families onder de grote aandeelhouders telt. In vijf jaar vervijftienvoudigde de koers. ‘Zgounder zit op aders van puur zilver, een zeldzaamheid want het meeste zilver is afkomstig als bijproduct van lood- of zinkmijnen. Met Boumadine heeft Aya ook een nieuw multimetalenproject waar de boringen zeer beloftevol zijn. Dat kan het ontwikkelen met de cashflows van Zgounder.’

‘Al bij al blijven individuele mijnbedrijven voor de particuliere belegger zeer risicovol’, besluit Goemaere. ‘Zonder expertise is het beter te investeren via een tracker, waarin verschillende mijnen zitten. Zo spreid je ook het landenrisico.’

Trackers

Via trackers - Exchange Traded Funds (ETF’s) in het jargon - zoals iShares Gold Producers (met ISIN-code IE00B6R52036) of Van Eck Gold Miners (IE00BQQP9F84) investeert u in een mandje grote goudmijnen. In de kleinere mijnen kan u beleggen via Van Eck Junior Gold Miners (IE00BQQP9G91). Die heeft een hoger risico, maar brengt dit jaar meer op dan de grote trackers. In fysiek goud kan u beleggen via trackers als Invesco Physical Gold (IE00B579F325) of Amundi Physical Gold (FR0013416716). Beide noteren in Amsterdam.

Wie in fysiek zilver wil zitten, kan dat makkelijk via een tracker als WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333). Zilvermijnen kan u kopen via Global X Silver Miners (IE000UL6CLP7). Omdat er wereldwijd niet zoveel pure zilverspelers meer zijn, is die tracker minder gediversifieerd. Wheaton Precious Metals - eerder een financier van mijnen dan een eigenaar - en Pan American Silver maken een derde van de trackers uit. De beheerskosten liggen met 0,65 procent hoger dan die van goudmijntrackers.

Over de zilverprijs zijn de meeste analisten nog optimistischer dan over goud. ‘Ook wij', zegt Saxo-strateeg Hansen. ‘Vorige week bleek uit een rondvraag bij de bezoekers van de London Bullion Market Association dat ze zilver over een jaar gemiddeld 40 procent hoger zien staan, op 45 dollar per ounce. De vraag vanuit de industrie blijft groot, onder meer voor zonnepanelen, waardoor de mijnen het moeilijk hebben de vraag bij te houden. Er dreigen tekorten.’

Twee andere edelmetalen, platina en palladium, scoren minder goed. Beide staan slechts een fractie hoger dan eind vorig jaar. Het zijn industriële metalen die onder meer gebruikt worden in katalysatoren. Beide lijden onder de terugval van de autoverkoop.

‘Bij beide is er een overaanbod, vooral in palladium’, stelt Bank of America. ‘Sibanye-Stillwater heeft zopas de productie in het dure Amerikaanse Stillwater verminderd, maar Rusland zal wellicht meer palladium produceren. De mijnen moeten meer productiediscipline aan de dag leggen om de prijzen te stutten.’

Voor wie de soms langdurige en hevige trendswings van goud vreest, publiceerde de World Gold Council deze week een rapport. Daaruit blijkt dat op heel lange termijn de goudprijs nauw gelinkt is met de wereldwijde economische groei. Gemoedsrust voor wie zijn portefeuille een gouden randje wil geven.