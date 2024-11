Nucleaire escalatie jaagt stress door de markten

Aandelen- en obligatiemarkten duiken in het rood nu de Russische president Vladimir Poetin zichzelf de vrijheid geeft om kernwapens in te zetten als vergelding voor de westerse langeafstandsraketten die Oekraïne afvuurt. 'Dit is een wake-up call dat Trump niet alle problemen zal oplossen.'

Oekraïne heeft dinsdag voor het eerst Amerikaanse ATACMS-raketten afgevuurd op Rusland. Het doelwit was een munitiedepot 190 kilometer achter de frontlinie.

De Amerikaanse regering-Biden had nog maar onlangs de toestemming gegeven om zulke langeafstandsraketten te gebruiken voor militaire doelwitten in Rusland, een reactie op de toestroom van Noord-Koreaanse troepen naar het front. President Joe Biden nam die ingrijpende beslissling nu hij aan zijn laatste twee maanden in het Witte Huis begonnen is.

Advertentie

De Russische president Vladimir Poetin maakte meteen na de aanval bekend dat zijn land het nucleaire protocol heeft versoepeld. Rusland houdt zich het recht voor om kernwapens te gebruiken als het in eigen land met geavanceerde, conventionele wapens wordt aangevallen. Onder het vorige protocol kon dat enkel als Rusland met kernwapens werd aangevallen of via een conventionele aanval die zijn voortbestaan bedreigde.

Voortaan luidt het dat een aanval tegen Rusland door een niet-kernmacht die gesteund wordt door een kernmacht (zoals de VS), beschouwd zal worden als een gezamenlijke aanval. Poetins woordvoerder Dmitry Peskov bevestigt dat een aanval door Oekraïne met westerse langeafstandsraketten daaronder valt.

De Russische minister van Defensie, Sergei Lavrov, zei dat Amerikaans personeel en data nodig geweest zijn om de raketaanval uit te voeren. 'We beschouwen dit als een nieuwe fase in de westerse oorlog tegen Rusland en zullen gepast reageren', aldus Lavrov. Hij voegde er wel aan toe dat Rusland alles in het werk zal stellen om een kernoorlog te vermijden.

Veilige havens

Beleggers zochten heil in veilige havens. Ze kochten staatspapier, waardoor de langetermijnrendementen in Europa daalden. De Duitse langetermijnrente zakte in geen tijd 6 basispunten tot 2,31 procent, maar herpakte zich wat in de namiddag. De goudprijs steeg 1 procent, ook de Zwitserse frank en de Japanse yen gingen hoger.

Advertentie

Advertentie

Ook op de Europese aandelenbeurzen sloeg het sentiment plots om. De EuroStoxx50-index ruilde een lichte winst na de opening in voor een verlies van 1,2 procent. De Poolse aandelenbeurs dook 2,5 procent lager. Op Wall Street opende de S&P500-index met een verlies van 0,5 procent. ‘Dit is puur geopolitiek’, zegt Neil Jones van de beurshandelaar TJM Europe aan de nieuwsdienst Bloomberg. ‘De markt reageert op het nieuws rond Poetin.’

'Deze terugval past binnen de bredere afkoeling van de Trump-trade de voorbije dagen', zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. Amerikaanse aandelen en de cryptomarkt reageerden aanvankelijk enthousiast op de verkiezingszege van Donald Trump, die op 20 januari terugkeert naar het Witte Huis. Het vooruitzicht op Amerikaanse belastingverlagingen en deregulering stuwden de koersen, samen met 'het idee dat Trump alle problemen zou oplossen met snelle deals', aldus Gijsels.

Reality check

Wat nu gebeurt in Rusland en Oekraïne, is een reality check voor de markten. 'Dat Oekraïne alsnog Amerikaanse langeafstandsrakketten mag inzetten tegen Rusland, is een gamechanger', vervolgt Gijsels. 'Tot nu toe probeerde de Amerikaanse regering de zaken niet te laten escaleren. Dit kan een reactie uitlokken van Poetin.'

'Het zal de uitkomst van de oorlog misschien niet veranderen, maar het is wel een wake-up call voor wie dacht dat Trump de oorlog met één telefoontje zou oplossen. En het herinnert beleggers er nog eens aan dat we vandaag in een heel complexe wereld leven, met ook geopolitieke problemen in China en het Midden-Oosten.'

Vorige maand nog waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de markten te weinig rekening houden met geopolitieke risico’s. In zijn Global Financial Stability Report verwees de instelling naar een 'groeiende loskoppeling' tussen de toenemende geopolitieke onzekerheid en de lage volatiliteit op de financiële markten. Dat verhoogt de kans op een marktschok.

'De markten onderschatten de geopolitieke risico's', erkent ook Gijsels. Hij verwacht dat de komende maanden nog wel eens volatiel kunnen worden. 'De controversiële haviken die Trump naar voor heeft geschoven voor zijn regering, zijn niet van die aard om de geopolitieke onzekerheid te doen afnemen. En dat terwijl de markten al enkele jaren in de greep zijn van een 'buy the dip'-mentaliteit om bij elke terugval te kopen. Dat werkt totdat het niet meer werkt.'