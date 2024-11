Raken de groene aandelen nog uit de rode zone?

De koersen van de meeste ‘groene’ aandelen zijn in elkaar geklapt. Met Donald Trump komt allesbehalve een groene jongen in het Witte Huis, en de VN-klimaattop draaide op een sisser uit. Welke toekomst is er nog voor de spelers in hernieuwbare energie, recyclage of andere duurzame oplossingen?

Beleggers die fan zijn van duurzame, groene bedrijven moeten al een tijd op de blaren zitten. De sector miste de beurshausse volledig. Voormalige beurssterren als de Deense maker van windturbines Vestas , waterstofbeloftes als NEL of Plug Power , Nederlandse pioniers in elektrificering als Alfen of Ebusco , of de Belgische maker van batterijmaterialen Umicore zijn geïmplodeerd. In de VS ging SunPower, een van de grootste makers van apparatuur voor zonne-energie, deze zomer failliet. En deze week schrapte het Israëlische SolarEdge 12 procent van zijn personeelsbestand door de zwakke vraag in Europa.

De sector ziet af, wereldwijd. Dat bewijst de koers van de populairste tracker die focust op hernieuwbare energie, de iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34). Die zakte dit jaar 6 procent en bengelt 55 procent lager dan zijn lanceringsdatum in 2008.

De tracker bevat 101 bedrijven die zich toespitsten op duurzame energie. De grootste positie is de Amerikaanse zonne-energiespeler First Solar . Daarna volgt diens landgenoot Enphase , een specialist in het energiezuinig maken van woningen, met op drie de Spaanse energiegroep Iberdrola. Chinese aandelen maken een tiende van de tracker uit. Op de piek in 2021 had u de tracker nog zonder verlies kunnen verkopen. Maar sindsdien gaat het van kwaad naar erger.

Renteperikelen

‘De koersen van de spelers in duurzame energie waren voordien hoog opgelopen en hielden rekening met het inlossen van zeer hoge verwachtingen’, legt William de Vries uit, directeur Impact voor aandelen en obligaties bij de vermogensbeheerder Triodos Investment Management. ‘Maar de hoofdreden waarom hun beurskoersen de voorbije twee jaar zijn teruggevallen, is de fors gestegen rente. Grote infrastructuurprojecten voor wind- of zonne-energie worden gefinancierd met kredieten. Als de rente enkele procentpunten stijgt, maakt dat een enorm verschil voor het financiële plaatje van zulke omvangrijke projecten.’

De Europese Centrale Bank heeft de rente dit jaar al drie keer verlaagd. Komt er dan geen beterschap? ‘De marktrente reageert niet noodzakelijk synchroon met de beleidsrente’, nuanceert De Vries. ‘We verwachten wel een kleine daling van de marktrentes in Europa, maar veel zal dat niet zijn. Want er is veel onzekerheid, vooral sinds de verkiezing van Donald Trump tot de nieuwe Amerikaanse president. De invoertarieven die hij wil opleggen, zijn inflatoir. De obligatiemarkten houden daar rekening mee. Dat effect maakt het moeilijk te voorspellen of de financieringsrentes voor groene investeringen zullen dalen.’

De cijfers geven De Vries gelijk. Ondanks de monetaire versoepelingen noteert de Belgische langetermijnrente met 2,8 procent zo'n 20 basispunten hoger dan eind vorig jaar, een tendens die voor heel de eurozone en de VS geldt. Op dat vlak valt weinig steun te verwachten.

Klimaattop

De VN-klimaattop, die zondag eindigde in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe, biedt ook geen heil voor de groene bedrijven. ‘De uitkomst was voorspelbaar’, zegt De Vries. ‘Er kwamen geen nieuwe doelstellingen uit de bus. De ontwikkelingslanden krijgen tegen 2035 wel 300 miljard dollar, drie keer meer dan nu, voor de klimaattransitie. Ze hadden nog meer gevraagd, maar de rijke landen hebben andere grote uitgaven voor de boeg. Het totaal omvat bovendien al toegezegde investeringen. Voor de financiële markten is de impact zeer beperkt.’

De klimaattop veroorzaakte geen schokken voor de duurzame aandelen, maar er was wel een zware impact door de nakende herintrede van Donald Trump in het Witte Huis. Trump wil zijn olie- en gasindustrie op volle toeren laten draaien. Hij beloofde vergunningen voor pijpleidingen en gasterminals die de huidige president Joe Biden heeft geweigerd. En Trump is minder geneigd veel te investeren in duurzame energie, wat onder meer de Belgische installateur van offshore windmolens DEME onderuithaalde op de beurs. Een hogere productie en export van fossiele brandstoffen door de VS kan de olie- en gasprijzen drukken, wat de concurrentiepositie van hernieuwbare energie ondermijnt.

Goedkope fossiele brandstoffen kunnen de elektrificering belemmeren. Onder meer de verkoop van warmtepompen voor de verwarming van huizen is in elkaar gestort. Bij het wagenpark ligt de elektrificering ver achter op de verwachtingen. De consument twijfelt om over te stappen naar elektrisch rijden, niet alleen wegens de hoge kostprijs, maar ook door onzekerheid over het rijbereik of de tweedehandsprijzen. Bovendien winnen de goedkope Chinese elektrische merken snel marktaandeel, zowel in eigen land als in Europa.

De Europese auto-industrie ziet af. Bedrijven die van ver of dichtbij met auto- of batterijenproductie te maken hebben, gingen vaak tientallen procenten onderuit op de beurs, zoals Umicore , Melexis of Alfen . Een uitzondering is Tesla . De Amerikaanse maker van elektrische wagens heeft het tij mee, voor een groot stuk omdat topman Elon Musk beste vriendjes is met Donald Trump. De markt verwacht dat de nieuwe president de regels versoepelt voor autonoom rijden waaraan Tesla werkt.

6% uitstoot De Europese Unie is verantwoordelijk voor amper 6 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Onder Trump zullen de VS langer afhankelijk blijven van olie en gas. Fossiele brandstoffen tekenen er nu voor 60 procent van de energie-opwekking. In Europa gebeurt twee derde al met zeer lage uitstoot, via wind-, water- en zonne-energie en kerncentrales. Dat is een stijging met een kwart in tien jaar. Europa stoot 200 gram koolstof uit om 1 kilowattuur energie op te wekken, tegen bijna 400 gram in de VS. Europa kan nog meer inspanningen doen, maar voor de wereldwijde uitstoot zal dat weinig uitmaken, want de Europese Unie is verantwoordelijk voor amper 6 procent van de wereldwijde CO 2 -uitstoot.

Groene groei

Toch moet Europa nog meer inzetten op groene energie, zeker in het licht van de invoertaksen van 10 à 20 procent die Trump op Europese producten wil heffen, vindt AXA-hoofdeconoom Gilles Moëc. ‘Het beste antwoord op Amerikaanse invoertarieven is de eigen groei stimuleren. Als we de Amerikanen kunnen overtuigen dat we de handel kunnen versterken door de Europese vraag te doen stijgen, kan dat een manier zijn om aan de zwaarste heffingen te ontsnappen. Vooral in Berlijn zou dat de politici moeten overtuigen om snel hun schuldenrem te lossen, waardoor er vuurkracht komt om de slabakkende economie te stimuleren.’

‘Groene groei, gedreven door elektrificatie, lijkt de beste manier om met zo’n strategie te starten’, vervolgt Moëc. ‘Decarbonisatie is in het economische belang van Europa. Door de import van fossiele brandstoffen draagt Europa een groot deel van zijn inkomen over aan het buitenland, met name aan de VS, vanwaar we het meeste olie en gas invoeren. De EU-landen spenderen 2 à 3 procent van hun bruto binnenlands product aan de import van energie. Via eigen, schone energieproductie kan dat geld in Europa blijven. De enorme investeringsinspanningen die nodig zijn voor de energieshift moeten we niet puur als een kostenpost zien, maar afwegen tegen de tastbare economische voordelen op lange termijn.’

Die investeringen zijn niet gering. De Europese Commissie wil dat het belang van elektriciteit in de energievraag stijgt van 23 procent vandaag naar 30 procent in 2030 en 50 procent in 2050. Alleen al om de elektriciteitsnetwerken aan te passen, is tegen 2030 naar schatting 584 miljard euro nodig. ‘Daartegenover staat dat groene energie veel goedkoper is geworden’, nuanceert Moëc. ‘Sinds 2010 is de kostprijs om een megawatt elektriciteit in Duitsland op te wekken via windmolens gezakt van 141 naar 58,25 euro. Zonne-energie zakte van 323 euro naar zowat dezelfde prijs als windenergie. Gas is ongeveer dubbel zo duur.’

Ook De Vries ziet opportuniteiten in groene energie. ‘Trump is kortetermijnruis. Hoewel zijn beleid vertraging kan veroorzaken, is verduurzaming diep verankerd in het economische systeem. Bedrijven en overheden zullen blijven investeren in duurzame energie, al was het alleen al wegens de oplopende klimaatrisico’s.’

‘De verkiezing van Trump is intussen verwerkt in de koersen van de duurzame energieaandelen’, stelt de Triodos-strateeg. ‘De sector zal blijven groeien, ook zonder subsidies. De sector is bovendien goedkoop, en kan een van de positieve verrassingen van 2025 worden. Voor de hele beurs zijn we voorzichtiger.’

Waar liggen de meeste kansen bij de groene aandelen? ‘De circulaire economie is waarschijnlijk een van de winnaars van de komende jaren’, denkt De Vries. ‘Door de belemmering van de wereldhandel zal er meer aandacht komen om zelf meer grondstoffen te hergebruiken. Dat gaat om de recyclage van afval, maar ook om het hergebruik van water.’

De interesse van investeerders in zulke bedrijven neemt toe. De Australische investeringsgroep Macquarie doet nogmaals een poging om het Brits-Nederlandse afvalverwerkingsbedrijf Renewi over te nemen, dat ook in ons land een sterke positie heeft. De koers schoot deze week de helft hoger. Recyclage van zeldzame grondstoffen dringt zich ook op. Op de Brusselse beurs heeft Floridienne met SNAM een dochter die oplaadbare batterijen recycleert, al doet die het op dit moment minder goed wegens de malaise in de autosector.

In het hergebruik van water kunt u via het Vlaamse Ekopak beleggen. Er zijn ook trackers die investeren in waterbedrijven, zoals L&G Clean Water (IE00BK5BC891) of Amundi MSCI Water ESG (FR0010527275). Beide noteren driekwart hoger in vijf jaar. Het watersegment bij de duurzame aandelen was wel een schot in de roos.

Ecologisch wonen

Volgens analisten ligt er ook een grote markt in het energie-efficiënt maken van woningen. Die tekenen voor 30 procent van de CO 2 -uitstoot. ‘Maar de weg naar groener wonen gaat allesbehalve over rozen', stelt ING-econome Franziska Biehl. ‘Er is veel onzekerheid. De politiek voert nieuwe regels in, voert ze weer af, laat subsidies vloeien en schaft ze dan weer af. Dat helpt niet.’

Volgens een enquête van ING in Duitsland wil een op de drie gezinnen hun woning alleen renoveren als ze daar echt toe verplicht worden. 36 procent wijst op de te hoge kostprijs en te lage subsidies om huizen te verduurzamen.

De Europese Commissie heeft onlangs de ambities voor de energiezuinigheid van woningen verzwakt. Ze schrapte de doelstelling dat alle panden tegen 2033 minstens het energielabel D moeten hebben. In april besliste ze wel dat de gemiddelde energieconsumptie van huizen tegen 2030 16 procent lager moet liggen in vergelijking met 2020. Die doelstelling kan het makkelijkst bereikt worden door de minst energie-efficiënte woningen te renoveren.

‘Wellicht zal het tot 2026 duren eer die regels in nationale wetgeving zijn vertaald’, zegt Biehl. ‘Het wijst wel op een grote markt voor de bedrijven die zich met renovatie en energie-efficiëntie bezighouden. De steeds grotere meerprijs die kopers betalen voor energiezuinige woningen is een bijkomende drijfveer.’

Het potentieel van de isolatiemarkt moet Recticel de ruimte geven om organisch te groeien, en via zijn kaspositie overnames te realiseren. Maxime Stranart Analist ING

Op de Brusselse beurs is de maker van isolatiepanelen Recticel een aandeel om in te spelen op renovatie. Vorig kwartaal steeg de omzet 6 procent. ‘Het potentieel van de isolatiemarkt moet Recticel de ruimte geven om organisch te groeien, en via zijn kaspositie overnames te realiseren’, stelt ING-analist Maxime Stranart, die een koopadvies hanteert.

Ook de maker van pvc-profielen Deceuninck kan een winnaar zijn. Voor wie isoleert, zijn nieuwe ramen en deuren een groot deel van de oplossing. Pvc scoort energetisch zeer sterk. Deceuninck doet ook aan pvc-recyclage. Het bedrijf probeert de winstgevendheid op te krikken door zijn dure fabrieken in Duitsland te sluiten en door over te schakelen naar één productieplatform voor Europa. Bovendien heeft Deceuninck een Amerikaanse fabriek, waardoor het geen hinder zal ondervinden van importheffingen in de Verenigde Staten. ‘Terwijl de sectorgenoten op de beurs hoge toppen scheren, kan je Deceuninck kopen tegen de boekwaarde. Ook op basis van andere criteria noteert Deceuninck tegen een soldenprijs’, stelt het beursblad De Belegger.

Kritische metalen

Een sector waar het ergste achter de rug lijkt, is die van de metalen die een rol spelen in de energietransitie. De tracker WisdomTree Energy Transition Metals (XS2425848053) steeg dit jaar 17 procent, al noteert hij nog een vijfde onder het peil van midden 2022. Lithium, nodig voor herlaadbatterijen, lijkt na een implosie een herstel in te zetten. Daar kunt u op inspelen via het fors gedaalde Nederlandse AMG Critical Materials , dat lithium mijnt en verwerkt. ‘AMG is de betere lithiumplay, maar met minder risico’, verantwoordt Bart Goemaere, de uitgever van BeursTips, zijn koopadvies. AMG profiteert ook van de opmars van de antimoonprijs. Voor het Belgische Campine is die nog crucialer. Het cyclische bedrijf dat lood en antimoon recycleert, won dit jaar 29 procent.

De Zwitserse zakenbank UBS stelt dat kernenergie wel eens voor een revival kan staan. Om naar een nulemissie te gaan, is nucleaire energie perfect om een rol te spelen als er te weinig wind of zon is. Sommige overheden, zoals de Nederlandse, zetten in op kleine kerncentrales. Er is dus nog een toekomst weggelegd voor uraniumspelers als Cameco of NexGen Energy .

De AI-revolutie veroorzaakt intussen een sterke groei van de vraag naar energie om de vele serverparken van stroom en koeling te voorzien. In de VS consumeren datacentra al 4 procent van alle elektriciteit. Tegen 2030 zal dat 9 procent zijn. Spelers die het energiegebruik en -transport efficiënter kunnen maken, zijn gegeerd, zoals de maker van elektrische componenten Schneider Electric of kabelmakers als Prysmian en Nexans . Bij de grondstoffen zal de vraag naar koper en aluminium stijgen.

Gooi dus niet alle duurzame aandelen bij het grof vuil. Maar meer dan ooit is selectief zijn in deze moeilijkere tijden cruciaal als u in de sector wilt investeren.