Bitcoin, dollarverdieners en Wall Street bouwen feestje voor Trump 2.0

De financiële markten reageren fel op de vlotte overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Die leidt tot een koopgolf bij Amerikaanse aandelen en een verkoopgolf bij obligaties. In Europa is de reactie gemengd.

Door het vooruitzicht op forse importtarieven en een toegenomen Amerikaans protectionisme delen de Europese beurzen veel minder in de feestvreugde. De Euro Stoxx 50 ging woensdagvooormiddag nog 1 procent hoger, maar noteert omstreeks 16 uur 0,8 procent in het verlies. De Bel20 houdt bij een verlies van 0,2 procent, met dank aan de dollarverdieners en zwaarwichten, UCB en Argenx , die meerdere procenten winnen. De drie bedrijven realiseren een aanzienlijk deel van de omzet in de VS.