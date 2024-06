Belgische belegger verkiest Europese aandelen boven Amerikaanse

30 procent van de Belgische beleggers verkiest Europese aandelen, slechts 10 procent Amerikaanse. Dat blijkt uit de beleggersbarometer van ING.

Hoewel de groeivooruitzichten in Europa en de VS minder gunstig zijn dan in China en India hebben beleggers een voorkeur voor Europese aandelen. Bij de vraag welk land of welke regio nu de voorkeur geniet voor een aandelenbelegging antwoordt 30 procent van de Belgische beleggers Europa. Daarna volgen de hele wereld (14%), de VS (10%), China (8%) en India (7%). Alleen bij jongeren scoren Amerikaanse aandelen met 21 procent een stuk hoger.

'De schijnbare tegenstelling tussen de groeiperspectieven en de beleggingsstrategie heeft te maken met de 'home bias', een bekend fenomeen', zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. 'Beleggers voelen zich veiliger als ze dichter bij huis beleggen, omdat ze dikwijls over meer informatie over de lokale markt beschikken.'

Advertentie

Amerikaanse aandelen zijn populairder bij jongeren.

Beleggers kregen ook de vraag hoe ze nu 100.000 euro zouden beleggen. Ze zouden 32 procent beleggen op spaarrekeningen, in termijnrekeningen en kasbons. Voorts zouden de beleggers 17 procent investeren in aandelen en aandelenfondsen, en 15 procent in beleggingen met kapitaalbescherming en een vast jaarlijks rendement. Het lage gewicht van aandelen(fondsen) geeft aan dat Belgische beleggers risicoavers zijn.

Mannen zouden met 20 procent een groter deel van de 100.000 euro investeren in aandelen(fondsen) dan vrouwen (12%). Beleggers die vorig jaar de fiscaal vriendelijke staatsbon kochten, zijn voorzichtige beleggers. Zij zouden maar 14 procent in aandelen investeren en andere beleggers zowat 18,5 procent.

Beleggers zijn relatief optimistisch. 34 procent ziet de Brusselse beurs in de komende drie maanden stijgen, 23 procent verwacht een daling.