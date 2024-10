Brusselse beurs: Offday voor Ontex en Onward

Een drukke cijferdag op de Brusselse beurs leverde meer verliezers dan winnaars op. De magazijnenspecialist WDP krijgt een plekje op de kooplijst van KBC Securities.

Na enkele moeilijke dagen kleuren de Europese beursindexen overwegend groen, met dank aan enkele degelijke kwartaalupdates en dalende langetermijnrentes in de eurozone. De continentale beursbarometer Euro Stoxx50 noteert 0,6 procent in de plus.

De Bel20 doet het met een winstje van 0,2 procent naar 4.291 punten rustig aan. In de sterindex rapporteerde de chemieverdeler Azelis over het voorbije kwartaal een omzet van 1,05 miljard euro, nipt onder de analistenconsensus van 1,07 miljard euro. Over de eerste negen maanden is er een bescheiden terugkeer - gezuiverd voor wisselkoersen en overnames - naar groei met een 'organisch' plusje van 0,6 procent. Een becijferde prognose voor het boekjaar 2024 is er niet, maar CEO Anna Bertona ziet ondanks de aanhoudende onzekerheid wat tekenen van stabilisatie. Azelis noteert vlak.

Fanmail

Nog in de Brusselse sterindex wint WDP 0,4 procent. Analist Wim Lewi van KBC Securities verhoogt zijn advies voor de logistieke speler van 'opbouwen' naar 'kopen'. 'De afgelopen weken hebben logistiek vastgoed in het algemeen en WDP in het bijzonder te lijden gehad onder de economische zorgen in Europa', stelt Lewi vast.

'Maar we zijn van mening dat de logistiekvastgoedmarkt na de coronapandemie door een normalisatiefase gaat en dat de structurele groeifactoren aanwezig blijven.' De analist stelt dat WDP geanticipeerd heeft op een vertraging in de sector door zijn schuldgraad terug te brengen naar 35 procent. Het doet dat in afwachting van paniekverkopen elders in de sector.

'WDP moet nu een evenwicht vinden tussen FOMO (fear of missing out, red.) nu de rente daalt en wachten op betere koopkansen.' Door het sterke trackrecord verwacht Lewi dat WDP die balans zal vinden en bij goede kansen zal toeslaan.' De analist hanteert een koersdoel van 32 euro voor WDP.

Offday

Op de brede markt delen Ontex en Onward Medical in de klappen. Ontex tuimelt 8,8 procent naar 7,89 euro. In zijn kwartaalrapport verlaagde het bedrijf zijn omzetprognose voor 2024. De luierproducent mikt nu op 2 à 3 procent omzetgroei, terwijl dat in de zomer nog 4 à 5 procent was. 'Het ziet ernaar uit dat Ontex zijn groeiprognose deze zomer voorbarig heeft verhoogd', merkt analist Karel Zoete van het beurshuis Kepler Cheuvreux fijntjes op. Zulke missers zijn niet goed voor het beleggersvertrouwen.

Lees meer Kapitaalronde levert medtechbedrijf Onward 50 miljoen op

De kapitaalronde van 40 miljoen euro die het medtechbedrijf Onward Medical woensdag had aangekondigd, is er uiteindelijk een van 50 miljoen geworden. Dat leert een mededeling donderdagochtend. Onward gaf 10 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 5 euro per aandeel - een korting van 13 procent op de jongste beurskoers van 5,72 euro. Dankzij het verse geld kan het bedrijf zo'n twee jaar verder. Onward verwacht eind dit jaar het oordeel van de Amerikaanse medische waakhond FDA voor zijn ARC-EX-therapie in de Verenigde Staten. Onward zakt 12,7 procent naar 4,99 euro.

Wachten op Hollywood

Met een verlies van 5 procent bengelt ook Kinepolis onderaan het Brusselse koersenbord. Beleggers zijn niet tevreden met de kwartaalupdate van de bioscoopgroep die de bezoekersaantallen met 13 procent zag teruglopen in vergelijking met de de erg sterke 'Barbenheimer'-zomer van 2023.

Analist Kris Kippers van het beurshuis Degroof Petercam is niettemin optimistisch: 'Ondanks de nog altijd lagere bezoekersaantallen boekt de groep nu operationele en nettowinstcijfers die het prepandemische niveau van 2019 overtreffen, zelfs wanneer we overnames buiten beschouwing laten.' Hij verwacht een forse spurt in het laatste kwartaal, met dank aan het betere filmaanbod. Onder meer 'Gladiator II' en 'Mufasa: The Lion King' kondigen zich beloftevol aan.

Het is een drukke cijferdag op de Brusselse beurs, want ook de maker van soft- en hardware voor digitaal drukken Hybrid Software kwam met een update. De verzwakking van de omzetevolutie is een verrassing en zet druk op het vierde kwartaal. Al heeft Hybrid Software al meermaals bewezen dat de bestellingen en het boeken van winst in zijn sector van kwartaal tot kwartaal sterk kunnen verschillen', zegt analist Thomas Couvreur van KBC Securities. Hij houdt voorlopig vast aan zijn koopadvies en koersdoel van 5 euro. Het aandeel noteert 3 procent hoger.

Inkoop van eigen aandelen

Het beurshuis UBS handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 49,50 euro voor Colruyt (+0,3%, 39,92 euro) , nadat de retailholding woensdagavond heeft aangekondigd de 40 winkels van Delitraiteur over te nemen, dat in die vestigingen salades en bereide gerechten aanbiedt.

UBS-analist Hai Huynh is enthousiast over de deal. 'We zien dat consumenten minder uit eten gaan, maar bereid zijn thuis meer te spenderen aan voeding. De overname van Delitraiteur laat Colruyt toe op die vraag in te spelen met een groter aanbod in ready-to-(h)eat.'

Huynh focust ook op de forse aandeleninkopen van de groep: 'De sterke balans laat Colruyt toe de inkoop van eigen aandelen op te voeren. Sinds april staat de teller op 68 miljoen euro, tegenover 93 miljoen over het volledige boekjaar tot 31 maart.'