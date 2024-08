Recessievrees haalt beurzen, dollar en crypto onderuit

De verwachting dat de Amerikaanse centrale bank fors de rente zal moeten verlagen ontketent een forse rally op de obligatiemarkten.

De aandelenmarkten starten de week zoals de vorige geëindigd is: met een verkoopgolf. En net als vrijdag incasseert de beurs van Tokio de hardste klappen. Bij de lunchpauze noteert de Nikkei bijna 5 procent lager. Sinds de piek van 11 juli verloor de invloedrijkste Japanse aandelenkorf meer 20 procent.

Omgerekend naar euro zijn de verliezen wat minder drastisch, maar niettemin: Belgische beleggers die op 31 juli op hun Nikkei-korf nog 12 procent winst sinds Nieuwjaar hadden, zagen die winst op drie beursdagen volledig uitgewist (zie grafiek).

-20% Berenmarkt Op de Japanse beurs is de Nikkei-aandelenkorf sinds de piek op 11 juli een vijfde gedaald

De belangrijkste reden voor de extreem frenetieke zomerhandel is de drastisch gewijzigde outlook voor centrale banken. De Japanse centrale bank heeft beleggers verrast met een snelle exit uit het decennialang nulrentebeleid. Tegelijk verrekenen beleggers een plots eind aan het strenge beleid van de Amerikaanse centrale bank, die in de strijd tegen de inflatie sinds de lente van 2022 de rente van bijna nul tot meer dan 5 procent heeft verhoogd.

Een zwak Amerikaans jobrapport stak vrijdagmiddag nog meer het vuur aan de lont. Plots is elke belegger vertrouwd met de 'regel van Sahm', genoemd naar de Amerikaanse econome - en oud-medewerker van de Federal Reserve - Claudia Sahm. Die vuistregel stelt dat als het driemaandsgemiddelde van de Amerikaanse werkloosheidsgraad een half procentpunt boven het laagste peil van de jongste twaalf maanden uitstijgt, de Verenigde Staten in een recessie zijn beland. Dat is sinds vrijdag het geval, leren real-time data van de Fed.

Sahm zelf was er vrijdag via zakenblad Fortune snel bij om haar eigen vuistregel te nuanceren, maar de realiteit op de financiële markten is dat beleggers er massaal mee aan de slag zijn gegaan. Wall Street houdt nu rekening met een forse renteverlaging van 50 basispunten op de vergadering van de Amerikaanse centraal bankiers op 18 september. Tegen eind dit jaar houden beleggers rekening met een Amerikaanse rente die ruim een procentpunt onder het huidig peil zit.

Door de scherp bijgestelde verwachtingen over het Japanse en Amerikaanse rentebeleid staat de Amerikaanse dollar onder druk en is de Japanse yen fors opgeveerd. Dat heeft mondiaal een impact op de beurshandel, aangezien het jarenlang een populaire strategie was om goedkoop in yen te lenen, die yen in dollar om te zetten en aan het werk te zetten.

Die strategieën worden nu snel teruggedraaid. Beleggers vrezen voor forse verliezen in de financiële sector: in Tokio zien grootbanken als Sumitomo-Mitsui en Mitsubishi-UFJ hun aandelenkoers maandag 15 tot 20 procent lager tuimelen. Ook cryptomunten delen in de klappen: bitcoin noteert een tiende lager rond 54.000 dollar.

Op de valutamarkten stijgt de euro tot 1,09 dollar, goed een cent boven het peil van vóór het Amerikaans jobrapport. Maar vooral de Japanse yen zet zijn remonte voort en noteert nu rond 144 per Amerikaanse dollar, van 162 per dollar een kleine maand geleden.