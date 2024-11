Shurgard veert op na verhoging prognoses

De Brusselse kluisjeskoning Shurgard denkt niet langer dat de overname van het Britse Lok'nStore een verwaterende impact zal hebben op de winst per aandeel in 2024.

Shurgard stijgt rond 14 uur met 2,5 procent tot 39,70 euro na mooie cijfers over het derde kwartaal. Daarnaast krikte de verhuurder van kluisruimte de verwachtingen op voor zowel de verkopen als de EPRA-winst per aandeel (nettowinst exclusief boekhoudkundige meer- of minwaarden op portefeuille en rente-indekking).

Het belangrijkste nieuws is de verhoogde prognose voor de winst per aandeel. Vincent Koppmair Degroof Petercam-analist

De omzet steeg in het voorbije kwartaal met 16 procent. Voor de eerste negen maanden van het jaar kwam de groei uit op 10,8 procent tot 295,2 miljoen euro. De EPRA-winst klom in diezelfde periode met 7,2 procent tot 123,5 miljoen euro. Per aandeel zakte de winst met 1,8 procent tot 1,27 euro. Dat volgt uit het verwaterend effect van de kapitaalverhoging uit november 2023.

De opslagspecialist verhoogt in de marge van het kwartaalrapport ook de groeiprognose voor 2024. Shurgard rekent op een expansie van 12 procent in plaats van 8 procent bij constante wisselkoersen. Het nieuwe cijfer is inclusief de impact van de overname van het Britse Lok'nStore. Lok'nStore wordt vanaf 1 augustus in de rekeningen geconsolideerd.

Boven de lat

'De verhoogde prognose voor de omzetgroei in 2024 (van 8 naar 12 procent) lag boven onze raming van 10 procent', stelt Degroof Petercam-analist Vincent Koppmair. 'Maar we denken dat de opgetrokken verwachting voor de evolutie van de winst per aandeel meer impact heeft.'

Shurgard denkt dat de negatieve impact van de overname van Lok'nStore zal wegvallen, terwijl het eerder een licht verwaterend effect voorzag door de verwerving. Koppmair legt uit dat de herziening plaatsvindt na een succesvolle plaatsing van tienjarige obligaties door het bedrijf tegen een rente van 3,625 procent.

De analist wijst er wel op dat de bezettingsgraad jaar op jaar zakte tot 86,9 procent (minus 150 basispunten). Volgens Koppmair werd deze evolutie echter gecompenseerd door een stijging van de huren en de grotere portefeuille. 'Het is in dit verband goed om te vermelden dat de toegenomen leegstand een nevenwerking is van de expansiestrategie.'

Koppmair zegt zijn ramingen aan te passen op basis van het kwartaalrapport en de nieuwe prognoses.

