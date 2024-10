Steraandeel Argenx boekt langste onafgebroken winstreeks ooit

Met tien winstdagen op rij legt Argenx de lat elke dag hoger in de aanloop naar zijn cijferupdate op 31 oktober. In amper drie weken tijd werd de Gentse biofarmagroep 1,5 miljard euro dikker op de beurs.

De Bel20 biedt woensdag weerwerk tegen een Europese beursdip. Een parade van tegenvallende bedrijfsresultaten bij onder meer Deutsche Bank, L'Oréal en AkzoNobel drukt het sentiment. De Europese indexen verliezen in doorsnee 0,4 procent in de vroege namiddag.

De Brusselse sterrenkorf noteert daarentegen status quo op 4.278 punten. Die outperformance is te danken aan de zwaargewichten.

Argenx , dat tien jaar op de beurs noteert, heeft de langste reeks winstdagen in zijn beurscarrière neergezet. Voor de tiende dag op rij tikt het biofarmabedrijf hoger. Met een plus van 0,9 procent tot 525,7 euro bereikt de koers opnieuw een record.

Sinds Nieuwjaar staat 53 procent winst op de tabellen. Daarmee beloopt de beurswaarde nu 31,5 miljard euro. Pas drie weken geleden ging het Gentse bedrijf voor het eerst boven 30 miljard euro.

Op 31 oktober komt Argenx met de update over het derde kwartaal. Die bevat de eerste verkoopcijfers voor Vyvgart voor de behandeling van de zenuwziekte CIDP na de goedkeuring in de VS in juni.

Op diezelfde dag opent AB InBev de boeken. De cijfers van rivaal Heineken vormden woensdag een bemoedigende voorbode. De Nederlandse bierreus kon ondanks een forser dan verwachte volumedaling de omzet opkrikken.

De Belgische bierreus trof woensdag ook een regeling over zijn Russische activiteiten die ondergebracht zijn in een joint venture met de Turkse brouwer Anadolu Efes. Beide brouwers kwamen overeen dat AB InBev het belang van Anadolu Efes in de Oekraïense activiteiten overneemt, terwijl Anadolu Efes het belang van AB InBev in de Russische activiteiten zal verwerven.

Eerder wilde AB InBev zich volledig uit de joint venture terugtrekken na de Russische invasie in Oekraïne. Dat botste op weerstand bij Russische regelgevers. Nu behoudt het dus de Oekraïense activiteit. Beide bedrijven benadrukken dat de transactie afhankelijk is van goedkeuringen door de overheid en andere regelgevende instanties. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Beleggers zien vooral Anadolu Efes aan het langste eind trekken met de overeenkomst. Het aandeel stijgt met 4,7 procent in Istanboel. AB InBev klimt 0,2 procent naar 59,8 euro.

Kandidaat voor bodemvissers

Kepler Cheuvreux komt nog eens terug op de kwartaalupdate van WDP vorige week vrijdag. 'Het was de eerste keer dat het vastgoedbedrijf melding maakte van een cyclische vertraging in de sector', stipt het beurshuis aan. 'Die boodschap kwam op een moment dat de rente in stijgende lijn zit, wat de investeringscase hier niet meteen ondersteunt.'

Het beurshuis sluit niet uit dat WDP zijn gezonde balans zal aanwenden om zaakjes te doen nu de sector op een lager toerental draait. 'Dat roept wel vragen over op een mogelijke kapitaalverhoging, wat voor druk op het aandeel kan zorgen, gezien de aanhoudende speculatie over een mogelijke grote deal in Frankrijk.'

Gezien het negatieve momentum rond logistiek vastgoed verlaagt Kepler zijn koersdoel van 27 naar 24 euro, al stipt analist Frédéric Renard wel aan dat WDP niet duur gewaardeerd is. 'Dit aandeel is een kandidaat-prooi voor bodemvissers. Al blijven wij voorlopig liever aan de zijlijn staan.' Het advies blijft 'houden'.

WDP klimt 1 procent naar 21,9 euro.

Brede markt

Unifiedpost kan bekoren met een nieuwe wind aan de top. De facturatiespecialist stelt outsider Nicolas de Beco aan als nieuwe CEO. De Beco wordt weggeplukt bij het Franse Quadient, net als Unifiedpost een specialist in digitale documenten. Oprichter Hans Leybaert verhuist naar de rol van uitvoerend voorzitter. Unifiedpost veert met 5,9 procent op tot 4 euro.

De handel in Onward Medical is opgeschort zolang een kapitaalronde loopt. De dwarslaesiespecialist haalt 40 miljoen euro op bij grote beleggers. Het Duitse familiebedrijf Ottobock neemt daarvan meer dan de helft voor zijn rekening en wordt straks de grootste aandeelhouder van Onward.

Het beurshuis Kepler Cheuvreux omschrijft de instap van de Duitse prothesespecialist als 'erg positief'. Analist Christophe Dombu: 'We hebben altijd de kleine omvang van Onward als de grootste beperking van het bedrijf gezien. Het partnerschap met Ottobock is daarom een erg positieve ontwikkeling. We denken dat het een eerste stap naar een volledige overname kan zijn.'