Familie Colruyt versterkt greep op supermarktgroep

De supermarktgroep koopt ook al jaren fors eigen aandelen in, waardoor de familie ook zonder eigen aankopen mondjesmaat haar greep kon versterken . Door die continue opmars is er rond het aandeel regelmatig speculatie over een beursexit . Toch is dat dinsdag waarschijnlijk niet de belangrijkste oorzaak van de koerssprong van ruim 7 procent die het Colruyt-aandeel maakt.

Met een vers koopadvies van ING krijgt Colruyt er dinsdag namelijk een nieuwe enthousiaste fan bij. 'Colruyt noteert op de beurs met een korting tegenover de rest van de sector, en dat is volgens ons niet gerechtvaardigd', zeggen ING-analisten Maxime Stranart en Hans D'Haese. Ze wijzen daarbij op de kerngezonde balans van de groep en het herstel van de bedrijfswinst (ebit) dankzij de verbeterende winstmarges in de retaildivisie, het kernmetier van Colruyt.

'Colruyt is de marktleider in het Belgische supermarktlandschap en is met voorsprong de meest rendabele van het land. Dat is gezien de stevige concurrentie geen detail.' Zo merken de analisten op dat grote spelers als Carrefour en Lidl al jaren hun tanden stuk bijten op de Belgische markt en er hier niet in slagen winstgevend te zijn. 'Dat Colruyt zijn laagsteprijzenpolitiek weet te combineren met de hoogste winstmarges van de sector is een unieke troef.'