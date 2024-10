Herbekijk onze CEO Talks met Colruyt-CEO Stefan Goethaert

Stefan Goethaert, de topman van de winkelgroep Colruyt, was op woensdag 3 oktober live te gast in onze CEO Talks, waarbij lezersvragen beantwoord werden. U kunt het gesprek hieronder herbekijken.

De beurskoers van Colruyt maakte de voorbije jaren een rollercoasterrit door. Na een crash in 2021 en 2022 spurtte het aandeel vorig jaar 91 procent hoger. Met een winst van 7 procent dit jaar lijkt de retailer in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Toch prijkt het aandeel nog altijd op het niveau van drie jaar geleden.

Ook de activiteiten lijken in kalmer water te zitten. Colruyt heeft de gewoonte om jaarprognoses mee te geven tijdens zijn algemene vergadering. Dat deed de keten ook afgelopen week, al blijven die ongewijzigd tegenover juni. Dit boekjaar zou zowel het operationele resultaat als de nettowinst stabiel moeten blijven.

Zondagopeningen

Wel nieuw is dat de eerste jaarhelft iets magerder is verlopen. Dat komt onder meer omdat de Delhaize-winkels die nu door zelfstandigen worden uitgebaat, open zijn op zondag, waardoor ze marktaandeel winnen. Tegelijk blijven de promotieacties hevig, waarop Colruyt via zijn garantie van laagste prijzen moet reageren. De groep rekent erop dat initiatieven zoals het beter in de verf zetten van de eigen promoties tot een inhaalbeweging leiden.

Bij de analisten ligt Colruyt niet in de bovenste lade. De helft geeft een lauw 'houden'-advies. Een kwart raadt aan te kopen, een kwart om te verkopen. De initiatieven van de groep om meer te focussen op zijn kernmetier vielen wel in goede aarde, zoals de overname van 54 Match- en Smatch-winkels, de grootste ooit voor de groep. Toch blijft Colruyt naast voedingsretail met banners als Okay, Spar of BioPlanet actief in domeinen als fitness (Jims), kleding (ZEB), fietsen (Bike Republic) en energie (Virya).

Stefan Goethaert nam in juni vorig jaar het roer over van Jef Colruyt, die voorzitter is gebleven. Op woensdag 3 oktober was hij te gast in onze CEO Talks:

