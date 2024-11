Renteduik geeft Europese beurzen zuurstof

De Europese beurzen trokken 1 procent hoger. WDP trok een spurtje na een koopadvies van Kepler, terwijl Elia terrein won na een verhoogde prognose.

De Europese beurzen noteerden een groot deel van de dag status-quo, om in het slotuur plots mooi te klimmen. Zo eindigde de Euro Stoxx50 met een winst van 1 procent. De Europese inflatie is de afgelopen maand gestegen naar 2,3 procent. Dat cijfer zal de plannen van de Europese Centrale Bank om in de rente te knippen evenwel niet dwarsbomen. Dat zorgde voor mooie winsten op de obligatiemarkten, en deed de langetermijnrentes terugvallen. Mogelijk verklaarde dat de late beursklim.

De Bel20 bleef deze keer achter met een stijging van 0,3 procent tot 4.227 punten. UCB was andermaal een uitblinker met een winst van 1,6 procent. De stroomnetbeheerder Elia won 1,1 procent tot 88,65 euro na een verhoging van de prognose voor het rendement op eigen vermogen in 2024. De onderneming denkt dat het getal nu uitkomt aan de bovenkant van de eerder gegeven vork van '7 à 8 procent'.

Stroomnetbeheerder Elia verhoogt opnieuw prognoses

'De hogere vooruitzichten zijn vooral te danken aan lagere kosten', klinkt het bij KBC Securities-analist Wim Lewi. 'Het vooruitzicht voor de investeringen bleef onveranderd op 4,7 miljard euro, maar is met 300 miljoen euro verplaatst richting de Duitse divisie 50Hertz. Daar is het rendement op eigen vermogen vaak hoger (8 tot 10 procent) dan in België.'

'Elia gebruikt echter een lager (in de regulatie vastgelegd, red.) rendement van 2,6 procent tegenover een eerdere schatting van 2,79 procent in de vorige prognose', vervolgt Lewi. 'Beide factoren lijken elkaar grotendeels teniet te hebben gedaan.'

We geloven dat Elia nog maar aan het begin van een indrukwekkend groeiparcours staat. Wim Lewi KBC Securities-analist

Hij herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 124 euro, goed voor zo'n 40 procent opwaarts potentieel. 'De stroomnetbeheerder staat voor een periode van grote investeringen. Dat resulteert in een verwachte jaarlijkse groei van de winst per aandeel van ongeveer 8,5 procent over de jaren 2023-2028.'

'De expansie in de investeringen in gereguleerde activiteiten in combinatie met de ambitie om te groeien in niet-gereguleerde activiteiten doet ons geloven dat Elia nog maar aan het begin staat van een indrukwekkend groeiparcours.'

1 miljard aan financiële vuurkracht

Een andere koploper in de sterindex was WDP met een koersklim van 1,4 procent tot 20,92 euro. Kepler verhoogt het advies voor de logistieke vastgoedspeler van 'houden' naar 'kopen' en laat het koersdoel op 24 euro staan. 'We waren na de resultaten een maand geleden voorzichtig om ons advies te verhogen', klinkt het bij het beurshuis. 'Dat kwam door onze bezorgdheid dat het sentiment nog altijd negatief was.'

We verkiezen WDP boven Montea. Kepler

Kepler legt uit dat het aandeel sinds die tijd 5 procent is gezakt en dat WDP slechter presteerde dan gemiddeld binnen de vastgoedgraadmeter EPRA. De analisten voorzien voor volgend jaar een winstgroei met 6 procent. 'WDP heeft 1 miljard euro aan financiële vuurkracht. Dat geeft het bedrijf ruimte om te groeien.'

In dezelfde update verlaagt het beurshuis het koersdoel voor de logistieke vastgoedcollega Montea van 83 euro naar 73 euro met behoud van het 'houden'-advies. 'We verkiezen WDP boven Montea, omdat het eerste aandeel slechter heeft gepresteerd op de beurs, waardoor het makkelijker kan opveren', klinkt het dan ook.

Het lagere koersdoel voor Montea volgt volgens Kepler vooral uit het toegenomen aantal aandelen. 'Het zicht op groei blijft intact', laat het beurshuis tegelijk weten. Xavier Van Reeth, country director voor België, kocht alvast 393 aandelen tegen 63,50 euro het stuk, goed voor 24.956 euro. Dat leerde een FSMA-melding.