5 favoriete aandelen van Richard Clode (Janus Henderson): 'Dit bedrijf is het enige alternatief voor Nvidia'

Dit keer kiest Richard Clode de favoriete aandelen voor Janus Henderson. Hij is manager bij het team dat wereldleiders in de technologiesector selecteert.

AMD / halfgeleiders

AMD is de belangrijkste leverancier van CPU-technologie (rekenchips) voor desktopcomputers en servers, GPU (grafische technologie), hoogperformante computer- en AI-processoren, veldprogrammeerbare toegangspoorten (FPGA), processoren en netwerkversnellers. Het bedrijf is het enige directe alternatief voor de GPU's van Nvidia. Het heeft met name op het gebied van AI-gevolgtrekkingen een sterke strategie ontwikkeld om een geloofwaardig alternatief te bieden voor Nvidia. Daarnaast wint AMD ook aanzienlijk marktaandeel ten opzichte van Intel in traditionele cloudserverprocessoren.

Marvell / Netwerken

Een leider in krachtige netwerken en rekenkracht die goed gepositioneerd is in een AI-wereld. Marvells connectiviteitsoplossingen worden gebruikt naast de GPU’s van Nvidia. Het bedrijf heeft ook meerdere projecten met de hyperschaalbedrijven om aangepaste AI-versnellingschips te ontwikkelen als alternatief voor Nvidia. Marvell heeft een zeldzame combinatie van producten die halfgeleiders aanpast naar de wensen van de klant. Het staat ook sterk in de basisstations voor 5G-mobiele communicatie en ethernet. Marvell nam Inphi over, de leider in hoogperformante netwerken.Nu we de overstap maken van AI-trainingsclusters naar AI-gevolgtrekking, lijkt Marvell goed gepositioneerd in de interconnectie tussen datacentra.

Universal Display / Schermtechnologie

Universal Display is toonaangevend op het gebied van OLED-schermen (organic light emitting diode) met een lager energieverbruik. Die worden gebruikt in de iPhone van de elektronicareus Apple, die ze recent ook gebruikt voor de iPad vanwege hun vermogen om de levensduur van de batterij te verlengen. Dat is van het grootste belang is in een wereld met geavanceerde AI. Een bredere toepassing van OLED-schermen dan alleen smartphones en tablets, zoals beeldschermen en hybride OLED in auto's, versterkt de groeivooruitzichten op lange termijn.

Pure Storage / Energieopslag

De uitdaging van AI’s grote stroomverbruik vereist een heroverweging van de datacenterarchitectuur en biedt een katalysator voor de toepassing van lagere zogeheten ’all flash array’-energieopslag, ter vervanging van de traditionele harde schijven. Pure Storage is toonaangevend op dit gebied. De reeks flashgebaseerde oplossingen om gegevens van bedrijven op te slaan, helpt klanten hun behoefte aan dataopslag te vereenvoudigen, de kosten te verlagen en de energievereisten te reduceren. Nu we overgaan op een digitale economie en oplossingen vinden voor enkele van de grootste problemen ter wereld dankzij de hoge werklasten die cloudcomputing aan kan, is er meer energie-efficiënte opslag nodig.

ServiceNow / Softwarediensten

ServiceNow is een cloudgebaseerd SaaS-platform (software as a service) dat organisatorische processen automatiseert, de productiviteit verbetert en een consistente, consumentvriendelijke ervaring biedt. Hoewel de langetermijnkansen voor softwarebedrijven op het gebied van AI aanzienlijk zijn, zijn er vandaag de dag maar weinig softwarebedrijven die een geloofwaardig, commercieel AI-aanbod kunnen leveren. ServiceNow is een van die bedrijven die sterke gebruikersoplossingen biedt op het gebied van IT en HR, met een naadloos upgradeproces dat zorgt voor een sterk eerste momentum.