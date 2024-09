Bolloré lokt kleine belegger met stukje Taylor Swift

De holding van de gelijknamige familie haalt drie dochterbedrijven van de beurs. Beleggers hebben de keuze tussen cash of aandelen Universal Music.

Eén van de opvallendste stijgers op de Europese beurzen is Bolloré . De holding van de gelijknamige Franse familie trekt een spurt van 6 procent tot 6 euro. Dit na een opvallende mededeling donderdagavond: de holding lanceert drie gelijktijdige uitkoopbiedingen op dochterbedrijven. Het gaat om de in Parijs genoteerde vehikels Compagnie du Cambodge , Financière Moncey , en Société Industrielle & Financière de l'Artois .

Nog frappant: beleggers krijgen niet alleen de optie om zich in cash te laten uitbetalen. Ze kunnen ook kiezen voor aandelen Universal Music Group (UMG) , de in Amsterdam genoteerde muziekreus boven sterren als Taylor Swift waarvan de familie met een belang van 18 procent een belangrijke aandeelhouder is. UMG ligt uit de beleggersgratie na een knoert van een winstalarm deze zomer. De biedingen kunnen potentieel voor extra verkoopdruk zorgen.

Abbey Road

Analisten rekenen op een overtuigende doortocht van het management om het tij te keren, komende dinsdag in de door The Beatles onsterfelijk gemaakte Londense Abbey Road Studios, waar UMG zijn beleggersdag organiseert.

Voor Artois biedt Bolloré 9.300 euro per aandeel, een premie van bijna 70 procent op de slotkoers donderdag (5.500 euro). Of: 407 UMG-aandelen, wat bij de slotkoers van donderdag (23,54 euro) overeenstemt met 9.580 euro. Bij Cambodge biedt Bolloré 93 euro, een premie van 26 procent, of 4,07 aandelen UMG en bij Moncey 118 euro, een premie van 41 procent, of 5,17 UMG-stukken.

Bolloré is vooral actief in energietransport. Daarnaast heeft de holding een grote genoteerde portefeuille en een historisch belangrijke activiteit in plantages, gegroepeerd in Socfin. Deze laatste controleert de familie samen met de Belgische familie Fabri. Vorige maand verplichtte de Luxemburgse beurswaakhond de grootaandeelhouders om de kleine beleggers méér te bieden bij het uitrookbod op die holding.