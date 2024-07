Het concern 3M kende zijn beste beursdag in 37 jaar, met een sprong van 23 procent.

De Amerikaanse beurzen kleurden groen na gunstig inflatienieuws en enkele sterke bedrijfsresultaten. De Dow Jones ging 1,6 procent hoger, de Russell2000 met smallcaps won 1,7 procent en de Nasdaq won 1 procent.

Een brede rally op Wall Street dus, met ook een positieve sessie voor de Nasdaq, maar de techaandelen bleven opnieuw achter tegenover de rest van de markt. De rotatie uit tech richting klassieke aandelen en smallcaps houdt aan.

Aandelen als Microsoft en Meta Platforms konden wel winnen, maar Alphabet en Tesla sloten lager. Alphabet en Tesla publiceerden de voorbije week cijfers die niet konden tippen aan de hooggespannen verwachtingen. Volgende week komen Meta, Microsoft, Apple en Amazon aan de beurt. De grote vraag is of de ballon van big tech aan het leeglopen is.

PFAS en post-its

Het concern 3M was de absolute uitblinker met een sprong van 23 procent, de grootste stijging sinds 1987. Met dank aan beter dan verwachte omzet- en winstcijfers en een verhoging van de jaarwinstprognose. De nieuwe CEO Bill Brown maakte bovendien tijdens de analistencall duidelijk dat hij 3M veel minder complex wil maken. Brown gaf daarbij het voorbeeld van een bevestigingsstrip van 3M die langs vijf fabrieken en twee distributiecentra passeerde voor hij bij de klant terechtkwam. 3M is bij ons bekend als producent van pfas in Zwijndrecht, maar het conglomeraat maakt allerlei producten, van medische apparaten tot de bekende post-its.

Verder schoot farmabedrijf Bristol Myers Squibb 11 procent hoger na een verhoging van de jaarwinstprognose. Drie nieuwe medicijnen - waarvan de toekomst van Bristol afhangt - kenden een hoger dan verwachte verkoop.

Eveneens in goeden doen: de tandpastaproducent Colgate-Palmolive met een sprong van 3 procent. Ook hier waren er beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de jaardoelstellingen. 'Colgate haalde in het tweede kwartaal 4,7 procent meer volume. Dat is buitengewoon. Veel concurrenten halen in deze markt (met hoge inflatie) geen enkele volumegroei', merkt het beurshuis Barclays op.