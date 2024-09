Goudmijnaandelen blinken nog meer dan goud

De goudprijs noteert op recordhoogte, maar de goudmijnaandelen scoren dit jaar doorgaans nog beter.

De goudprijs staat na een rally met 29 procent sinds Nieuwjaar op een record. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de goudmijnen de hausse van de goudkoers niet konden volgen, doen ze het dit jaar wel iets beter. De grootste tien westerse gouddelvers op de beurs staan gemiddeld 31 procent hoger dan eind vorig jaar. Samen met de uitgekeerde dividenden leverden ze ruim 33 procent op.

De meeste goudmijngroepen legden sterke halfjaarcijfers voor. De recente prijshausse stut hun marges nog meer. Daarnaast zetten ze zwaar in op operationele efficiëntie. Zo wist Barrick Gold dankzij besparingen de winst per aandeel ruim twee derde op te krikken, terwijl de productie amper 1 procent steeg.

Advertentie

Fusiekoorts

De goudaandelen krijgen daarnaast hulp van een flinke scheut fusiekoorts. Een greep uit het lijstje: de Zuid-Afrikaanse groep Gold Fields legde vorige maand omgerekend 1,4 miljard euro op tafel voor het Canadese Osisko Mining, een premie van 55 procent op de beurskoers. Het evenzeer Zuid-Afrikaanse AngloGold Ashanti wil 2,3 miljard euro betalen voor Centamin uit het Verenigd Koninkrijk. En het Amerikaanse Newmont , de grootste goudmijngroep ter wereld, kocht eind vorig jaar Newcrest Mining, de nummer één in Australië, voor 15 miljard dollar.

Al blijven er grote verschillen tussen de beurskoersen. Vooral groepen die actief zijn in stabiele landen als Canada of Australië scoren goed. Afrikaanse mijnen hebben het lastiger door politieke onrust zoals in Mali, of het gebrek aan elektriciteit in Zuid-Afrika.

Schermvullende weergave

Trackers

Goud en goudmijnen kan u ook via één muisklik met trackers of Exchange Traded Funds (ETF’s) kopen. De grootste goudtrackers beleggen in fysiek goud, dat ze bijhouden in de kluizen van grote banken als HSBC of JPMorgan. Op de Amsterdamse beurs noteren ETF’s als Invesco Physical Gold of Amundi Physical Gold. Beide trackers wonnen dit jaar 27 procent. De beheerskosten bedragen slechts 0,12 procent.

Via ETF’s als iShares Gold Producers of Van Eck Gold Miners investeert u in een mandje grotere goudmijnen, zoals Barrick Gold en Newmont. De trackers noteren respectievelijk 29 en 39 procent hoger sinds Nieuwjaar. Iets meer speculatief zijn de kleinere goud- en zilvermijnen en bedrijven die nog aan exploratie doen. Die kan u gediversifieerd kopen via de tracker Van Eck Junior Gold Miners. Het hogere risico wordt dit jaar beloond met een iets hogere koerswinst van 43 procent.

Advertentie

Zilver

Hoewel goud met het gros van de aandacht gaat lopen, doet zilver het sinds kort nog beter.