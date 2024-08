'Meta Platforms verkoopt voor 10,5 miljard schulden voor AI-investeringen'

De sociale mediagigant Meta Platforms maakt geen aanstalten om de investeringen in AI af te remmen.

Volgens bronnen van het persbureau Bloomberg heeft Meta Platforms voor 10,6 miljard dollar aan obligaties uitgegeven. Daarmee tekent de sociale mediareus voor zijn grootste geldronde met obligaties ooit, waardoor het de cashberg (58,1 miljard dollar eind juni) een extra boost krijgt. Het opgehaalde geld dient om investeringen in AI te financieren.

Het bedrijf investeert fors in data centers en computerkracht nu CEO Mark Zuckerberg een leidende positie in de technologie wil opbouwen. Vorige week maakte de onderneming in de marge van het rapport voor het tweede kwartaal bekend de onderkant van de vork voor de investeringsprognose te verhogen met 5 miljard tot 37 à 40 miljard dollar voor 2024.