Chinese beurzen beleven beste week in 16 jaar

De Chinese aandelenmarkten zijn vrijdag andermaal fors gestegen, waardoor ze de sterkste week sinds 2008 achter de rug hebben. Dat is te danken aan de combinatie van monetaire en begrotingsstimuli.

In China kleuren de beurzen felrood, want dat is - in tegenstelling tot bij ons - daar de kleur van klimmende koersen. De CSI300, de index van de belangrijkste 300 aandelen, won vrijdag 4,5 procent, waardoor de totale winst voor deze week zo'n 15 procent bedraagt.

Daarmee is het gelijk ook de beste beursweek in 16 jaar voor aandelen uit de Volksrepubliek. Zo doorbreken de Chinese aandelenmarkten het kwakkelparcours sinds begin dit jaar, waarbij de CSI300 sterk achterbleef bij de Europese en de Amerikaanse indices. Intussen gaat de Chinese beursbarometer in een rechte lijn omhoog, waardoor er sinds begin dit jaar geen verlies op de borden staat maar een winst van dik 7 procent.

In de ochtendsessie van vrijdag werd voor bijna 1.000 miljard yuan (bijna 130 miljard euro) aan aandelen verhandeld. Dat is meer dan eender welk dagtotaal in de afgelopen maanden. Het persbureau Bloomberg meldt dat er storingen optraden bij het verwerken van de vele transacties op de beurs van Shanghai.

Kooplust dankzij stimulus

De hernieuwde kooplust bij beleggers volgt op een dubbel stimulusplan van de Volksrepubliek om de kwakkelende economie en de huizenmarkt op te peppen. Dinsdag kondigde de centrale bank al een monetaire stimulusblitz aan en donderdag beloofde de Chinese overheid met meer begrotingsstimulus te komen.

De combinatie leidt ertoe dat de markt erop vertrouwt dat de beleidsmakers in het land nu echt werk gaan maken van het oppeppen van de economie en de woningmarkt.

Dit lijkt een ommekeer in plaats van een tijdelijke opvering. Raymond Chen Strateeg ZiZhou Investment AM

Strategen zien in de plannen een strategische ommekeer in het macro-economische beleid van de Volksrepubliek. 'We verwachten dat de centrale bank verdere renteverlagingen zal doorvoeren en dat de overheid meer details zal geven over de ondersteuning van de huizenmarkt', klinkt het bij UBS. 'Hoewel lokale overheden beperkt zijn door zware schulden heeft de centrale overheid de mogelijkheid om de economische stimulus te financieren.'

Fomo (Fear Of Missing Out, red.) tiert welig bij beleggers nu Chinese aandelen 10 procent hoger klommen in de afgelopen drie dagen', klinkt het bij strateeg David Chao van Invesco AM. 'Op basis van historische waarderingen hebben we nog 20 procent te gaan.'

'Dit lijkt een ommekeer in plaats van een tijdelijke opvering', stelt Raymond Chen, fondsmanager van ZiZhou Investment AM. 'Cynische investeerders zullen door deze rally achterblijven.'

De Chinese economie is nog altijd fragiel. Helen Jewell BlackRock-stratege

Toch is niet iedereen volledig overtuigd van het algemene optimisme over de Chinese economie. De BlackRock-stratege Helen Jewell waarschuwt beleggers dat de sfeer ook zomaar kan omslaan. 'Er is veel onzekerheid op de markten, waarbij beleggers de ene dag informatie absorberen en de koersen hoger jagen, terwijl ze de volgende dag weer risicoschuw zijn en de beurzen lager duwen.'

'Wel zijn Chinese aandelen erg laag gewaardeerd', zegt ze. 'Maar daar moeten we bij vermelden dat de economie nog altijd vrij fragiel is. En daarom weet ik bijvoorbeeld ook niet in hoeverre luxeaandelen al erg aantrekkelijk gewaardeerd zijn. We weten niet goed hoe de stimulus zal leiden tot meer vraag vanuit China.'