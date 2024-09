Amerikaanse inflatie zakt naar 2,5 procent

De inflatie in de VS blijft afnemen, waardoor de Amerikaanse centrale bank (Fed) meer ruimte heeft om in de rente te knippen.

De Amerikaanse inflatie is in augustus volgens verwachting gezakt van 2,9 naar 2,5 procent. De kerninflatie (zonder voeding en energie) bleef eveneens zoals voorzien op 2,3 procent. Dat blijkt uit het inflatierapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

Al was er wel een kleine tegenvaller te bespeuren in de maand-op-maand-cijfers. Voor de algemene inflatie bedroeg die zoals gedacht 0,2 procent. Maar voor de kerninflatie landde het getal op 0,3 procent. De markt rekende op 0,2 procent.

Zeker in de VS kijken veel beleggers naar de evoluties op basis van de maand zelf. Daardoor zien we initieel een licht negatieve reactie op de aandelenbeurzen. De Europese beurzen blijven om 14u45 wel groen noteren, de Euro Stoxx50 noteert op een halve procent winst. De Bel20 is al een hele dag een dissonant met een verlies van 0,2 procent.

De rappe afname van de inflatie kan de markt tegelijk doen hopen op een renteknip van 50 basispunten bij de volgende vergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed) op donderdag 18 september. De consensus onder economen is nog steeds een daling met 25 basispunten. .