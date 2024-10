Euronext Brussel: Fagron blaakt van gezondheid

Beleggers zijn voorzichtig in de aanloop naar het Amerikaans inflatiecijfers. De Amerikaanse activiteiten van Fagron draaien als een tierelier en stuwen de omzetgroei. Avantium strikt een grote verpakkingsproducent als klant.

Van het enthousiasme dat woensdag op Wall Street heerste en daar de drie voornaamste indexen naar nieuwe hoogtepunten joeg, is vandaag in Europa niet veel meer te merken. De beurzen op het oude continent blijven nagenoeg stabiel (-0,05%). Ze worden afgeremd door technologie en mijnbouw, maar ook door de iets hogere lange rentes.

‘De markten doen het kalmpjes aan omdat ze willen zien hoe de Amerikaanse inflatie uitvalt en, belangrijker nog, wat er zaterdagmorgen in China zal gebeuren’, zei Rabobank-econoom Stefan Koopman tegen Reuters. Peking zou dan meer uitleg moeten verschaffen bij de beloofde begrotingsstimulus.

Omstreeks 12.40 uur noteert de Bel20 0,1 procent in de min op 4.243 punten. Grondstoffen worden in de Brusselse barometer vertegenwoordigd door Umicore (-1%), technologie door de holding Sofina (-1,4%) en chipontwikkelaar Melexis (-0,2%).

Een winst van 0,7 procent laat Ageas optekenen. Berenberg verhoogt het koersdoel van 54,90 euro naar 58 euro en handhaaft het koopadvies voor de Belgische verzekeringsgroep.

Analist Michael Huttner blikt terug op de driejaarsprognose die Ageas-CEO Hans De Cuyper vorige maand gaf en ziet de tak herverzekeringen als een belangrijke groeimotor voor de cashflow en dus de dividendenstroom. 'We denken dat herverzekeringen over de periode 2024-2026 337 miljoen euro cash naar de holding zal opstromen, van 119 miljoen in de periode 2021-2023.' De andere takken die tot de cashflow-groei zullen bijdragen zijn het Verenigd Koninkrijk en Portugal. In beide landen verwacht hij margeherstel.

Het opwaarts potentieel van circa 20 procent tot ons nieuw koersdoel weerspiegelt de aantrekkelijke waardering van Ageas. Michael Huttner Analist Berenberg Research

'Het opwaarts potentieel van circa 20 procent tot ons nieuw koersdoel weerspiegelt de aantrekkelijke waardering van Ageas', zegt Huttner nog. Ageas noteert tegen 6,3 keer de voor 2026 verwachte winst (Bloomberg-consensus), wat lager is dan het vijfjaarsgemiddelde van 7 keer.

UCB even op record

Bij de toppers in de Bel20 staat UCB . Het farmabedrijf ging even boven 170 euro, een nieuw record, maar zit daar nu weer iets onder met een koers van 168,70 euro (+1,3%).

Het farmabedrijf is dit jaar met een straatlengte voorsprong de best presterende Bel20’er: sinds januari ging het bijna 114 procent hoger. Beleggers maken zich bovendien op voor een nieuwsrijk slotkwartaal met nog een waaier aan onderzoeksdata.

Sterk kwartaal bij Fagron

Op de brede markt staat Fagron in de kijker. De specialist in apothekersbereidingen trekt 1,9 procent hoger naar 18,26 euro. Fagron legde over het derde kwartaal een omzet voor van 214,5 miljoen euro voor. Dat is 12,1 procent meer dan een jaar eerder en meer dan de 209 miljoen die analisten gemiddeld hadden verwacht.

Opnieuw is vooral de Amerikaanse markt de groeimotor. De omzet steeg er nog een stuk meer dan verwacht, met 21 procent tot 96,9 miljoen euro. Dit mede door een tekort dit jaar aan semaglutide, de stof die Novo Nordisk verwerkt in zijn obesitasmedicijn Ozempic. In geval van medicijntekorten vullen medicijnsamenstellers ('compounders') zoals Fagron de gaten deels op .

CEO Rafael Padilla handhaaft de deze zomer verhoogde jaarprognose: een omzet van 850 à 870 miljoen euro en een hogere winstmarge. Pro memorie: Fagron draaide in 2023 763 miljoen omzet bij een marge van 19,5 procent.

‘De indrukwekkende, tweecijferige groei houdt aan’, zegt analist Frank Claassen van Degroof Petercam. De organische omzetgroei van 12,2 procent was 2,4 procentpunt hoger dan hij had ingeschat. Bovendien deed de groei zich voor in alle regio’s en alle activiteiten.

Fagron noteert tegen een koerswinstverhouding van minder dan 14, wat aantrekkelijk is voor een onderneming met weinig activa die zulke sterke groeivooruitzichten en hoge marges kan voorleggen. Frank Claassen Bank Degroof

Hij is vooral blij met de groeiversnelling in het segment Brands & Essentials in de VS, die te danken is aan operationele verbeteringen. ‘De ambitie van Fagron om marktaandeel te winnen in het Amerikaanse B&E-segment wordt eindelijk zichtbaar in de cijfers.’

Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 24 euro. ‘Fagron noteert tegen een koerswinstverhouding van minder dan 14, wat aantrekkelijk is voor een onderneming met weinig activa die zulke sterke groeivooruitzichten en hoge marges kan voorleggen.’

Plastipak

Na het Máxima- en het FDA-effect speelt vandaag het Plastipak-effect bij Avantium . De Nederlandse producent van plantaardige en recycleerbare polymeren Avantium heeft een voorwaardelijke afnameovereenkomst gesloten met Plastipak.

De Amerikaanse fabrikant van plastic verpakkingen zal de plantaardige polymeer pef (polyethyleentereftalaat) gebruiken in verpakkingen voor dranken en voeding in de Verenigde Staten. Het mikt zowel op eenlagige verpakkingen (monolayer) als op verpakkingen met meerdere lagen (multilayer).

Het nieuws stuurt Avantium 9,2 procent hoger naar 2,85 euro. Sinds het bedrijf op september aankondigde dat de FDCA-fabriek in Delfzijl op 22 oktober wordt geopend door de Nederlandse koningin Máxima won het aandeel al 51 procent.