Euronext Brussel: beeld bij Barco blijft even troebel

De beurzen gaan het rentebesluit van de ECB positief tegemoet. Barco tuimelt nu het technologiebedrijf andermaal zijn omzetverwachting verlaagt. De iets lagere winstprognose van Sipef valt evenmin in de smaak.

De Europese beurzen beginnen te bekomen van de ASML-shock en de LVMH-zwakte. Verloren ze woensdag gemiddeld 0,8 procent, dan zijn ze dat vandaag aan het goedmaken. Omstreeks 12.35 uur gaat de Euro Stoxx 50 0,8 procent hoger.

De markten gaan ervan uit dat de ECB straks de rente verder zal verlagen, vermoedelijk met 25 basispunten. Dat zal bedrijven en consumenten wat meer ademruimte geven. Het sentiment is ook verbeterd door de Taiwanese chipfabrikant TSMC, die na een sterk kwartaalrapport de jaarprognose verhoogt en zo de chipsector op winst zet. Europese meevallers komen onder meer van de Finse bank Nordea en de Duitse maker van laboratoriumuitrusting Sartorius .

In Brussel houdt de Bel20 het bij 0,3 procent winst tot 4.319 punten. Het bierconcern AB InBev (+1,2%) en het farmabedrijf UCB (+1%) trekken de kar, chemicaliëndistributeur Azelis (-2,9%) en chemiebedrijf Solvay (-1%) staan op de rem.

'Barco werpt de handdoek'

Voor de misser van de dag moeten we bij Barco zijn: het aandeel duikt 7,5 procent naar 10,69 euro.

De omzet bleef in het derde kwartaal onder de verwachting en het Kortrijkse beeldvormingsbedrijf verlaagt nogmaals de jaarprognose. In juli, na een dramatisch slechte eerste jaarhelft met 17 procent minder omzet, rekende Barco op ‘groei in de tweede jaarhelft’. Dat lijkt niet uit te komen, zodat het bedrijf nu voor het tweede halfjaar op een ‘omzet rond het niveau van vorig jaar’ rekent. Over het hele jaar zou dat een omzetdaling van 8 procent impliceren.

‘De strijd bergop gaat verder’, zegt analist Guy Sips van KBC Securities die meteen zijn koersdoel verlaagt van 15,80 tot 14,20 euro. Hij handhaaft wel zijn ‘bijkopen’-advies. De grootste misser tegenover zijn verwachtingen en die van de consensus deed zich voor in de tak entertainment, waar de omzet zowat stabiliseerde.

Kris Kippers van het beurshuis Degroof Petercam is iets scherper in zijn oordeel: Barco ‘werpt de handdoek’, klinkt het. ‘Barco’s derde kwartaal bracht niet de verhoopte opleving. Belangrijker nog is dat de omzetprognose voor het hele jaar betekent dat ook het vierde kwartaal niet even solide zal zijn als gehoopt.’

Na een zeer zwakke eerste jaarhelft is deze derdekwartaalupdate een sterke verbetering. Marc Hesselink Analist ING

Barco houdt wel nog altijd vast aan zijn ebitda-margedoel van 11 tot 13 procent, maar Kippers heeft zijn twijfels. ‘Tenzij er in het vierde kwartaal een sterk herstel komt voor ClickShare, zou dat uiteindelijk ook kunnen ontgoochelen.’ De analist haalt Barco van de kooplijst en zet zijn advies op ‘houden’. Zijn koersdoel zakt van 16 naar 12 euro.

ING-analist Marc Hesselink is milder in zijn oordeel. ‘Na een zwakke eerste jaarhelft is deze derdekwartaalupdate een sterke verbetering, maar gezien de plotse aanhoudende zwakte in de tak entertainment zien we dat toch niet als een opluchting.’ Hij handhaaft zijn ‘houden’-rating en koersdoel van 12 euro.

Vulkaan en droogte

Sipef had in het derde kwartaal af te rekenen met minder goede teeltomstandigheden in Indonesië, terwijl de plantages in Papoea-Nieuw-Guinea nog herstellen van de vulkaanuitbarsting in november vorig jaar. De totale palmolieproductie kwam daardoor 14,7 procent lager uit dan een jaar eerder. Na negen maanden bedraagt de productieachterstand op 2023 nu 9 procent. De palmolieprijzen blijven wel op een goed niveau.

De zwakke productievolumes in het derde kwartaal resulteren in een licht lagere outlook. Michiel Declercq Analist KBC Securities

‘De zwakke productievolumes in het derde kwartaal resulteren in een licht lagere outlook’, vat Michiel Declercq van KBC Securities samen. Hij wijst erop dat de droogte in Indonesië de hele sector trof en dat de lagere productie een positieve impact had op de palmolieprijzen. Hij herhaalt zijn koopadvies en koersdoel van 64 euro.

Frank Claassen van Degroof Petercam zit op dezelfde lijn: ‘Lagere volumes worden gecompenseerd door hogere palmolieprijzen.’ Volgens de analist is Sipef op weg naar een solide jaarresultaat. Hij zit met zijn winstverwachting van 63 miljoen dollar netjes in de prognosevork van 60 miljoen à 70 miljoen dollar.

Claassen herhaalt zijn visie dat de waardering van Sipef te laag is, gezien de gunstige vooruitzichten voor palmolie op middellange termijn en het gebrek aan nieuw beschikbaar areaal. De bedrijfswaarde per hectare bedraagt minder dan 8.000 dollar, terwijl dat volgens hem 11.000 dollar zou mogen zijn. Zijn (onveranderd) koersdoel van 74 euro is daar ook op gebaseerd. Zijn advies blijft ‘kopen’.