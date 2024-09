Onverwachte krimp Europese economie wakkert speculatie over renteknip aan

De economische activiteit in de eurozone daalt omdat de tijdelijke stimulus van de Olympische Spelen in Parijs is uitgewerkt. De krimp van de economie verhoogt de kans dat de Europese Centrale Bank in oktober opnieuw de rente verlaagt.

De Europese economie is er slecht aan toe. De economische activiteit in de eurozone daalt in september voor het eerst in zeven maanden, blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau S&P Global bij zowat 5.000 bedrijven. De PMI-indicator (Purchasing Managers Index) zakte met 2,1 punten naar 48,9 punten. Een score onder 50 punten wijst op een daling van de activiteit in de privésector. Economen hadden een score van 50,5 punten voorspeld.

De verslechtering van de economische conjunctuur is vooral te wijten aan het einde van de stimulus van de Olympische Spelen in Parijs. Daardoor krimpt de Franse economie en ziet de dienstensector zijn groei sterk vertragen. De Franse economie en de dienstensector profiteerden in augustus het meest van de Olympische Spelen.

Industrie

Maar er is meer aan de hand. De daling van de activiteit in de industrie versnelt en daardoor krimpt de Duitse economie meer dan vorige maand. Het is al de 18de maand op rij dat de industriële productie in de eurozone daalt. De Europese industrie staat onder zware druk, omdat de energieprijzen veel hoger zijn dan in de VS en China zijn industrie massaal subsidieert.

De zwakke conjunctuur heeft negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt. De Europese bedrijven schrappen voor de tweede maand op rij banen.

Er is ook een lichtpunt. 'De zwakke vraag heeft tot gevolg dat de stijging van de input- en outputprijzen vertraagt', zegt S&P Global. Dat is goed nieuws voor de Europese Centrale Bank (ECB) .

Slechte vooruitzichten

Maar de vooruitzichten voor de Europese economie zijn slecht. 'Rekening houdend met de snelle daling van de nieuwe bestellingen is er niet veel verbeelding nodig om een verdere verzwakking van de economie te verwachten', zegt Cyrus de la Rubia. Hij is de hoofdeconoom van Hamburg Commercial Bank en werkte mee aan de peiling. 'We verwachten dat de werkloosheidscijfers, die tot nu stabiel bleven, in de komende maanden zullen verslechteren.'

Volgens de geldmarkt hebben de slechte cijfers de kans op een renteverlaging in oktober doen stijgen naar 42 procent.

De slechte conjunctuur vergroot de kans dat de ECB in oktober opnieuw de rente verlaagt. De la Rubia: 'Voor de ECB is nieuws dat de stijging van de input- en outputprijzen daalt welkom. Voeg daar de diepere recessie in de industrie en de bijna stagnatie van de dienstensector aan toe, en dan is het mogelijk dat een renteverlaging in oktober op tafel komt.' Volgens de geldmarkt hebben de slechte cijfers de kans op een renteverlaging in oktober doen stijgen van 26 naar 42 procent.