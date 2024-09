Shorters viseren Volvo en Porsche

Naarmate de zorgen over de Europese autosector toenemen, zijn ook shorters in actie geschoten. Volgens de informatieleverancier Bloomberg zijn Volvo Cars en Porsche de voornaamste doelwitten van de beleggers die op dalende koersen inzetten.

Het persagentschap leidt dat af uit het feit dat zowel bij de Zweedse constructeur als bij de Duitse sportwagenfabrikant sinds begin dit jaar meer aandelen zijn uitgeleend - een typische indicatie van shortersinteresse. Een shorter draait een klassieke aandelentransactie (nu kopen om later bij een naar verwachting hogere koers weer te verkopen) om en verkoopt nu geleende aandelen om die - hopelijk - later bij een lagere koers te kopen.

Volgens analisten heeft dat te maken met China, meer bepaald met de vrees dat de Europese Unie hogere importheffingen zou instellen op in China gebouwde elektrische wagens - wat effectief is gebeurd - en met een mogelijke reactie daarop van Peking.

Uit data van S&P Global Market Intelligence blijkt dat woensdag zowat 22 procent van de vrij verhandelbare aandelen van Volvo Cars was uitgeleend. Bij Porsche was dat circa 16 procent. Die percentages zijn een veelvoud van de geshorte aandelen bij rivalen als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz.

Volvo Cars, dat een belangrijke fabriek in Gent heeft, trok eind oktober 2021 naar de beurs van Stockholm, al is de controle met 82 procent van de aandelen nog altijd stevig in handen van het Chinese Geely. De naar schatting 180.000 minderheidsaandeelhouders - vaak kleine Zweedse beleggers - hebben nog maar weinig plezier beleefd aan hun investering.