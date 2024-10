Euronext Brussel: moeilijke markt doet Belysse struikelen

De Europese beurzen zetten een stap terug. Biofarmabedrijf Argenx stelt zijn record scherper. De tapijtengroep Belysse maakt een uitschuiver na een zwakke kwartaalupdate.

Een week met veel Amerikaanse en Europese bedrijfsresultaten gaat negatief van start. De onzekerheid over de uitkomst van de verkiezingen in de VS - waar het een net-aan-nekrace lijkt te worden - en de verdere evolutie in het Midden-Oosten duwt beleggers naar de zijlijn. Vanzelfsprekend kijken ze ook uit hoe de kwartaalcijfers de komende dagen zullen uitvallen. Daarbij is vandaag het Duitse softwarebedrijf SAP aan de beurt.

Dit alles tegen de achtergrond van de mooie tot zeer stevige winsten die de beurzen dit jaar al hebben vergaard. De Euro Stoxx 50 won sinds januari 10 procent. Met meer dan 23 procent deed de Amerikaanse S&P 500 het nog een pak beter.

Advertentie

Omstreeks 13.20 uur verliest de toonaangevende index van de eurozone 0,9 procent. De Bel20 verliest 0,3 procent tot 4.311 punten.

De rendementen op overheidsobligaties lopen op in Europa. Dat weegt op de vastgoedspelers WDP (-1,9%), Cofinimmo (-1%) en Aedifica (-1,3%). Ook de netbeheerder Elia (-2,5%), die door zijn vaste cashflows vaak met een obligatie wordt vergeleken, staat onder druk.

De farmabedrijven houden het verlies van de Bel20 binnen de perken. UCB wint 0,5 procent, Galagpagos 1,3 procent en Argenx 1,6 procent. Die laatste tikte in de ochtendhandel even 520 euro aan, een nieuw record en goed voor een beurswaarde van 30,9 miljard euro.

Advertentie

Advertentie

'Aanhoudend zwakke marktvraag'

Een tik krijgt Belysse : het centjesaandeel gaat 3,7 procent lager naar 0,79 euro. Belysse kon niet overtuigen met zijn kwartaalupdate. De tapijtengroep zag ook in het derde kwartaal de omzet afnemen. Na een daling van bijna 6 procent in het eerste halfjaar kwam de omzet in het zomerkwartaal 7,6 procent lager uit op 68,1 miljoen euro. Van een ommekeer lijkt voorlopig geen sprake.

Vooral in Europa staat de omzet zwaar onder druk met een daling van 13,4 procent die 'de aanhoudend zwakke marktvraag' weerspiegelt. In de VS bleef de afname beperkt tot 3,3 procent.

De brutobedrijfswinst (ebitda) bleef organisch - dus zonder uitzonderlijke elementen - stabiel in het derde kwartaal. 'Hogere marges compenseerden over het algemeen de lagere volumes’, luidt het. Belysse voegt nog toe dat zijn schuldgraad in lijn met het niveau van juni bleef. Toen beliepen de schulden 3,2 keer de ebitda.

Groei in 2025?

Na KBC Securities en Degroof Petercam verlaagt nu ook het beurshuis Berenberg het koersdoel van Barco als reactie op de ontgoochelende kwartaalupdate. De Kortrijkse beeldvormingsgroep meldde daarin een omzetdaling van 3 procent en liet haar groeiverwachting voor de tweede jaarhelft vallen. Het management verwacht nu dat de omzet in juli-december rond hetzelfde niveau als in 2023 zal uitkomen.

'We denken dat de verandering van de gebruikte taal suggereert dat een terugkeer naar groei in het vierde kwartaal niet zeker is, vooral gezien de moeilijkere vergelijkingsbasis', zegt Berenberg-analist Trion Reid.

We denken dat de verandering van taal suggereert dat een terugkeer naar groei in het vierde kwartaal niet zeker is Trion Reid Analist Berenberg

Advertentie

Nu de lange periode van voorraadafbouw voorbij is, zou de vergelijkingsbasis (een zwak 2024) steun moeten bieden om in 2025 weer met groei aan te knopen, gaat hij verder. Bovendien heeft de beeldtechnologiegroep in haar drie divisies meerdere nieuwe producten op de markt gebracht.

'De waardering blijft goedkoop, ondanks de sterke balans, hoewel de mogelijke overname(s) waar het bedrijf eerder dit jaar op zinspeelde, niet is/zijn uitgekomen.'

Het aandeel Barco heeft maar weinig last van de nieuwe koersdoelknip: het zakt 0,2 procent naar 10,99 euro. Het verlies sinds de kwartaalupdate bedraagt 4,9 procent. Sinds begin dit jaar verloor Barco een derde van zijn waarde.

SPI.RO

De infrastructuurinvesteerder TINC (-0,35%, 11,36 euro) krijgt geen applaus voor zijn instap in het consortium SPI.RO. Dat consortium, bestaande uit de aannemersgroep Jan De Nul en de bouwonderneming Willemen, staat in voor de ombouw van het verkeerscomplex RO x A201 dat de Brusselse ring met Brussels Airport verbindt.

TINC investeert in eerste instantie 17 miljoen euro in het project, waarmee het een belang van 45 procent verwerft in de projectvennootschap. ‘De eigenlijke investering door TINC zal plaatsvinden in 2028 bij de beschikbaarheid van de infrastructuur.’ In het voorjaar van 2028 moet het omgevormde verkeerscomplex klaar zijn.