Euronext Brussel: winstnemingen op Argenx houden Bel20 in het rood

Een dag nadat Argenx (even) 30 miljard euro waard is geworden, staat het biofarmabedrijf wat onder druk, mede omdat Deutsche Bank het van de kooplijst haalt.

Vrees voor nog meer oorlogsgeweld in het Midden-Oosten duwde donderdag de Europese beurzen en Wall Street in de min, en deed de olieprijs meer dan 5 procent opveren. De oliebedrijven profiteren daarvan, terwijl autobouwers en reisaandelen wat herstellen na een moeilijke week.

Dat alles leidt ertoe dat de Europese beurzen vanmiddag licht hoger trekken. Gemiddeld winnen ze 0,3 procent. Behalve met de geopolitieke toestand heeft de voorzichtigheid ook te maken met het Amerikaanse banenrapport dat om 14.30 uur wordt vrijgegeven en dat iets kan vertellen over de volgende renteknip van de Federal Reserve.

Advertentie

De Bel20 blijft licht in het rood: de index zakt 0,2 procent tot 4.277 punten. Twee zwaargewichten zijn daar verantwoordelijk voor: AB InBev (-0,8%) en Argenx .

We denken dat er meer reden is om voorzichtiger dan overdreven optimistisch te zijn over de lancering van het Argenx-medicijn Vyvgart tegen de zenuwziekte CIDP in de VS. Emmanuel Papadakis Analist Deutsche Bank

Dat laatste rondde donderdag, nota bene op een rode beursdag, de kaap van 30 miljard euro beurswaarde. Het Gentse biofarmabedrijf zit vooral in de lift sinds de halfjaarresultaten, die de sterke groei van Vyvgart op de belangrijke Amerikaanse markt in de verf zetten. Het medicijn is er intussen niet alleen voor de spierziekte gMG goedgekeurd, maar ook voor de zenuwziekte CIDP.

Dat er op een piek wat winstnemingen volgen, is niet ongewoon. Vooral nu Deutsche Bank vindt dat het even welletjes is na de recente koersklim. Analist Emmanuel Papadakis wijzigt zijn advies van 'kopen' naar 'houden' en laat het koersdoel op 500 euro staan. Die richtprijs is ongeveer de koers waartegen het aandeel donderdag afsloot.

Advertentie

'De verwachtingen rond CIDP zijn inmiddels stevig. We denken dat er meer reden is om voorzichtiger te zijn dan overdreven optimistisch over de lancering van Vyvgart voor CIDP in de VS', zegt Papadakis.

Advertentie

Argenx verliest 3,6 procent tot 481,30 euro.

'Waardering zeer aantrekkelijk'

Rond D’Ieteren Group lijkt het stof wat te gaan liggen, nu de voorwaarden voor de (her)financiering bij de autoruitendochter Belron bekend zijn. ING-analist David Vagman zei donderdag dat de rente op de miljardenleningen die Belron aangaat, meevallen.

KBC Securities reageert vandaag op de gebeurtenissen van de voorbije weken bij de Brusselse familiale holding: de herstructurering van het familiale aandeelhouderschap en de nieuwe schulden die Belron aangaat om de uitkering van het superdividend van 74 euro per aandeel mogelijk te maken.

Analist Michiel Declercq heeft zijn ramingen aangepast. ‘We hebben onze prognoses voor de aangepaste winst voor belastingen (groepsaandeel) aanzienlijk verlaagd, om de hogere rentekosten bij zowel Belron als op groepsniveau te weerspiegelen. Maar grosso modo blijven onze operationele ramingen onveranderd.'

Hij verwacht ook dat de nettoschulden bij zowel Belron (bekend van Carglass) als D’Ieteren Group in de komende jaren snel zullen afnemen. Hij rekent daarvoor op de sterke vrijekasstroomgeneratie bij Belron en op de goede prestaties van de andere takken.

Advertentie

We vinden dat D’Ieterens waardering zeer aantrekkelijk blijft. Michiel Declercq Analist KBC Securities

‘Bovendien vinden we dat D’Ieterens waardering zeer aantrekkelijk blijft. Onze nieuwe ramingen duiden op een tweecijferig vrijekasstroomrendement na de ex-dividend-datum.’ Op basis van een koers van 116 euro - de slotkoers van donderdag (190 euro) min het superdividend van 74 euro – noteert D’Ieteren tegen 8,2 keer de voor 2024 verwachte winst en met een vrijekasstroomrendement van 12,3 procent.

Declercq herhaalt zijn koopadvies, maar laat zijn koersdoel zakken van 260 tot 252 euro.

Het aandeel D’Ieteren wint 0,6 procent tot 191,60 euro. Mogelijk helpt ook het einde van de Amerikaanse dokwerkersstaking. Europese autobouwers dreigden een belangrijk slachtoffer te worden van een langdurige actie. Volkswagen, het concern waarvan D’Ieteren Automotive de wagens in België invoert, wint 2 procent in Frankfurt.

De notering van Montea is opgeschort omdat de niet-uitgeoefende inschrijvingsrechten op de kapitaalverhoging vandaag worden verkocht als scrips. De kapitaaloperatie zelf, waarvan de opbrengst van maximaal 154 miljoen moet dienen om de expansie in Frankrijk te financieren, is alvast een succes geworden. De bestaande aandeelhouders hebben op liefst 91,5 procent van de nieuwe aandelen ingeschreven.

Brusselse zomerhit 2024

Het is precies tien jaar geleden dat What’s Cooking? in Polen van start ging met de productie van lasagne. De bereide gerechten die het Oost-Vlaams bedrijf in de stad Opole maakt, zijn bestemd voor Centraal- en Oost-Europa.