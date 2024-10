Holding GBL neemt opnieuw winst op Adidas

De Brusselse holding GBL heeft haar belang in de sterk presterende Duitse sportgroep Adidas dit jaar ruim gehalveerd.

GBL heeft zijn belang in Adidas verminderd tot 3,51 procent, leert een participatiemelding. Die melding komt er omdat het belang van Theo Capital, een volle dochter van de Brusselse holding, onder 5 procent gezakt is.

De vorige aan de beurs gemelde participatie was 7,6 procent, maar de holding had bij de publicatie van de halfjaarcijfers deze zomer al laten weten dat haar belang tot iets meer dan 5 procent was teruggebracht. GBL gaat een deel van die opbrengst, net geen 1 miljard euro, aan de aandeelhouders uitkeren door het dividend over het boekjaar 2024 naar 5 euro bruto te verhogen. Dat is fors meer dan de 2,75 euro bruto over het boekjaar 2023.

Adidas begraaft strijdbijl met rapper Ye Adidas en de rapper Ye (alias Kanye West) hebben een minnelijke schikking getroffen waarbij ze alle lopende juridische procedures tussen hen stopzetten. Dat liet het sportkledingmerk weten in de marge van de kwartaalresultaten. Het bedrijf en de artiest waren de voorbije jaren in verschillende rechtszaken verwikkeld, nadat Adidas de samenwerking in 2022 had stopgezet na antisemitische uitspraken van Ye. Het sportmerk zat daardoor opgezadeld met een grote voorraad Yeezy-sneakers die het samen met Ye had ontwikkeld. In het jongste kwartaal leverden die nog 50 miljoen euro winst op, terwijl er voor het vierde kwartaal geen bijdrage meer verwacht wordt. Adidas zette wel een prima kwartaal neer. De groepsomzet steeg met 7,3 procent tot 6,4 miljard euro. De operationele winst klokte af op bijna 600 miljoen euro, tegen 409 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Voor het volledige boekjaar verwacht Adidas een operationele winst van 1,2 miljard euro, tegenover 1 miljard bij de vorige prognose. Advertentie

GBL heeft nog iets meer dan 6,3 miljoen stukken Adidas in portefeuille. Begin dit jaar waren er dat nog 13,7 miljoen. De beurskoers van de Beierse sportartikelengigant heeft er een stevig koersherstel op zitten vergeleken met het dieptepunt van precies twee jaar geleden (zie grafiek). Bij de huidige beurskoers is de participatie in Adidas nog een kleine 1,4 miljard euro waard en is de Duitse groep de vierde grootste genoteerde participatie van de holding, na de test- en inspectiespecialist SGS, de maker van sterke dranken Pernod Ricard en de mineralendelver Imerys.

De herontdekking van het Adidas-aandeel komt er dankzij de turnaround onder Bjørn Gulden, sinds begin 2023 de CEO. Eerder deze maand kon Gulden voor de derde keer dit jaar de jaarprognose verhogen, al was dat deels omdat de Noor begin 2024 zo slim was de lat zo laag te leggen dat hij er vlot over kon springen.

De versnelde uitstap uit Adidas is verrassend. De meeste analisten zijn positief over de strategie van Gulden. De CEO hoopt het huidige succes met de sterke verkoop van de Samba- en Gazelle-sneakers te bestendigen door ook veel steviger dan nu het geval is voet te geven aan de belangrijke Amerikaanse markt. Op die markt geniet aartsrivaal Nike het thuisvoordeel, maar de gigant is de weg kwijt en Wall Street twijfelt of de 60-jarige 'huisveteraan' Elliott Hill de geknipte CEO is om er het tij te keren.

