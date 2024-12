Hoofdeconoom AXA: 'ECB zal veel feller in rente knippen dan markt verwacht'

De politiek van Donald Trump is gunstig voor Wall Street op de korte termijn, maar dreigt de economie op de langere termijn te vertragen. Intussen zal de Europese Centrale Bank veel harder in de rente knippen dan haar Amerikaanse evenknie, de Fed, wat de Europese beurzen rugwind kan geven. Dat stelt AXA Investment Managers.

De verkiezing van Donald Trump tot president van de VS heeft de financiële markten dooreengeschud. Dat blijft ook zo in 2025, zegt Gilles Moëc, de hoofdeconoom van de Franse verzekeraar AXA en de hoofdstrateeg van diens vermogensbeheerder AXA Investment Managers. Zijn presentatie met de vooruitzichten van 2025 draagt niet toevallig de titel ‘Trump 2.0 overleven’.

Vorig jaar waren de voorspellingen van Moëc vrij correct, met een Federal Reserve (Fed) die pas in de late zomer de rente begon te verlagen en een veel betere prestatie van de VS dan Europa. Al onderschatte de econoom nog de stevige Amerikaanse groei.

Sterke bedrijfsresultaten

Als Donald Trump doorzet met de deportatie van illegale migranten dreigt een inflatieschok. Gilles Moëc Hoofdeconoom AXA

‘De politiek van belastingverlagingen, minder regulering en importtarieven voor buitenlandse goederen is gunstig voor de Amerikaanse economie op korte termijn. De komende kwartalen verwachten we dan ook sterke bedrijfsresultaten in de VS. Voor 2025 gaan we uit van een stijging van de winst met 10 à 15 procent’, zegt Moëc.

‘Maar vanaf eind 2025, begin 2026 dreigt een terugval. In de eerste plaats dreigt de inflatie in de VS te versnellen. Die is nu al hardnekkig hoog wegens de robuuste arbeidsmarkt en de opwaartse druk op de salarissen. Als Trump doorzet met de deportatie van illegale migranten, dreigt een inflatieschok. Er zijn zo’n 8 miljoen illegale arbeidsmigranten in de VS, goed voor 5 procent van alle werknemers. In een zacht scenario met 1,3 miljoen uitzettingen zal dat de inflatie met 0,35 procentpunt verhogen en de groei met 0,2 procentpunt temperen. Als alle illegale arbeidsmigranten verdwijnen komen er 3,5 procentpunten inflatie bij en stagneert de economie tot 2028.’

‘Ook de importtarieven zullen de prijzen doen stijgen. Tegelijk zal Trump grotere begrotingstekorten veroorzaken. We zien de Amerikaanse langetermijnrente daarom relatief hoog blijven. De Fed zal wellicht slechts één keer in 2025 de rente verlagen, maar daarna op het rempedaal staan.’

Om hun producten toch nog kwijt te kunnen, zullen de Chinezen geneigd zijn hun munt te laten zakken, wat hen een concurrentievoordeel geeft tegenover hun Europese sectorgenoten. Gilles Moëc Hoofdeconoom AXA

Voor de eurozone voorspelt Moëc een totaal ander scenario. ‘De economische motor vertraagt snel. De Duitse industrie ziet af door de hoge elektriciteitsprijzen, een gevolg van de desastreuze energiepolitiek. Maar door de politieke impasse moeten we er niet op stimulus rekenen. Ook Frankrijk lijdt onder politieke onzekerheid en een exodus van internationale investeerders. En de importtarieven van Trump zullen niet zozeer de Europese producenten treffen, maar wel de Chinese. Om hun producten toch nog kwijt te kunnen, zullen de Chinezen geneigd zijn hun munt te laten zakken, wat hen een concurrentievoordeel geeft tegenover hun Europese sectorgenoten.’

Snelle rentedaling

‘De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente daarom veel feller verlagen dan het cijfer waarmee de markt rekening houdt’, zegt Moëc. ‘Wij gaan uit van een snelle daling tot 1,5 procent tegen eind volgend jaar (tegen 3,25 procent nu, red.). Dat kan de Europese beurzen, die goedkoop noteren, steun geven. Op Wall Street zijn de waarderingen hoger en is de hausse geconcentreerd bij de grote techbedrijven. Het risico is er groter, maar zolang er geen recessie komt, gaan we niet uit van een berenmarkt (dalende koersen, red.) in de VS.’

