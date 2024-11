ING: 'Euro zal dalen tegenover munten van andere ontwikkelde landen'

De euro gaat volgens ING een moeilijk jaar tegemoet, omdat de zwakke groei in de eurozone zal leiden tot een aanzienlijke renteverlaging. De dollar daarentegen zal verder stijgen.

De valutaspecialisten van ING hebben hun glazen bol afgestoft en hun vooruitzichten voor de wisselmarkten in 2025 gepubliceerd. We zetten de belangrijkste voorspellingen op een rijtje.

Schermvullende weergave

Advertentie

Zwakke euro

'Een van onze belangrijkste voorspellingen voor volgend jaar is dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente meer zal verlagen dan de Federal Reserve in de Verenigde Staten', zegt ING. 'De tegenwind voor de groei in de eurozone zal sterker worden en er bestaat grote onzekerheid over het begrotingsbeleid. De ECB zal de economie moeten ondersteunen en zal de beleidsrente tegen de lente verlagen naar 1,75 procent.' ING voorspelt dat de euro afbrokkelt van bijna 1,06 dollar nu naar 1,04 dollar over zes maanden en 1,02 dollar over twaalf maanden.

De bank gelooft dat ook de Scandinavische munten relatief zwak zullen presteren, omdat zij gevoelig zijn voor de economische problemen in de eurozone. 'De Zweedse kroon kan meer dalen dan de Noorse kroon, omdat Zweden een soepel monetair beleid voert en kwetsbaarder is voor handelsconflicten.' De Zwitserse frank is minder kwetsbaar.

Amerikaanse dollar blinkt uit

'De plannen om de Amerikaanse economie te stimuleren ten koste van de rest van de wereld zal de dollar in 2025 gestaag doen stijgen', zegt ING. Het verwijst daarmee naar de verhoging van importtaksen die de verkozen Amerikaanse president Donald Trump wil doorvoeren. Het protectionisme en de geplande versoepeling van het begrotingsbeleid zijn inflatoir en zullen de Amerikaanse centrale bank ertoe aanzetten om voorzichtig te zijn met renteverlagingen.

ING waarschuwt wel voor volatiliteit. Het merkt op dat uitspraken van haviken die een goedkopere dollar wensen om het Amerikaans handelstekort te verminderen, voor een tijdelijke terugval kunnen zorgen. 'Maar de overheersende trend wordt positief voor de dollar.'

Kwetsbare Oost-Europese valuta's

De directe handelsrelaties tussen Oost-Europa en de VS zijn de jongste vijf jaar verdubbeld, signaleert ING. Bovendien is er een grotere indirecte blootstelling aan de VS via Duitsland. ING verwacht dat de Poolse zloty en Hongaarse forint de komende twaalf maanden met 3 procent dalen tegenover de euro, terwijl de Tsjechische kroon met 1 procent zal stijgen.

Advertentie

Chinese yuan volgt dollar

De geplande verhoging van de Amerikaanse importtaksen is slecht nieuws voor de Chinese economie. Trump wil invoerheffingen van liefst 60 procent op Chinese goederen invoeren. Maar voor de Chinese centrale bank is wisselkoersstabiliteit een belangrijke doelstelling, zegt ING. De bank voorspelt dat de Chinese munt met 1 procent stijgt tegenover de dollar. Daardoor zou de yuan 5 procent duurder worden tegenover de euro.

Latijns-Amerikaanse munten staan onder druk