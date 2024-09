Stimulusblitz zorgt voor beste Chinese beursdag in vier jaar

Met een nieuw rondje stimuli probeert Peking niet alleen de kachelende economie maar ook de kwakkelende beurs nieuw leven in te blazen. De CSI300-index kende met een spurt van 4,3 procent de beste dag in meer dan vier jaar.

China kondigt zoals verwacht en verhoopt een pakket maatregelen aan om de kachelende economie aan te zwengelen en zo in extremis de officiële groeidoelstelling van 5 procent voor dit jaar te halen.

De langverhoopte bazooka voor de economie is het nog niet, maar toch zijn zowel de vorm als de inhoud van het pakket ongewoon. Pan Gongsheng, de gouverneur van de Chinese centrale bank, kondigde de maatregelen uitzonderlijk op een persconferentie aan.

Het gaat om een drietrapsraket van maatregelen:

Een ongewoon forse verlaging (20 in plaats van 10 basispunten) van de belangrijkste kortetermijnrente op zeven dagen, tot 1,5 procent.

Lagere reserveverplichtingen voor commerciële banken, een daling met 50 basispunten, in de hoop de kredietverlening een boost te geven.

Liquiditeitsverstrekking bij de centrale bank voor makelaars en beurshuizen die aandelen willen kopen.

ING-econome Lynn Song stipt aan dat het nog onduidelijk is hoe de derde maatregel om de beurs te stutten precies zal werken, maar vindt het pakket niettemin positief. 'Dit is een stap in de goede richting. Meerdere maatregelen gelijktijdig aankondigen sorteert meer effect dan een serie van kleine, opeenvolgende maatregelen.'

Hypotheekrentes

Gongsheng zei dat in navolging van de beleidsrente ook de hypotheekrentes zullen dalen. De crisis op de woningmarkt blijft een van de grootste kopzorgen voor de Communistische Partij. De markt gaat gebukt onder een overaanbod, met aanhoudende prijsdalingen tot gevolg.

'Het is wel niet duidelijk hoe sterk dit de consumptie zal ondersteunen', nuanceert Song. 'De ervaring is dat consumenten gezien de onzekere economie liever sparen'. De Chinese spaardrift heeft dit jaar ook meegeholpen om de goudprijs naar een record te stuwen.

Volgens Gongsheng komt er 800 miljard renminbi, omgerekend iets meer dan 100 miljard euro, steun voor de aandelenmarkten. Banken, verzekeraars en beursmakelaars zullen tegen onderpand 500 miljard kunnen lenen om aandelen te kopen. Er komt ook een kredietprogramma van 300 miljard voor beursgenoteerde bedrijven en grote aandeelhouders om aandelen in te kopen.

Deze stimuli lijken sterk op water dat je naar een paard brengt dat geen intentie heeft om te drinken. Frank Vranken Hoofdstrateeg Edmond de Rothschild

Peking komt wel vaker met maatregelen om de beurs, en het miljoenenleger kleine Chinese beleggers, ofwel te stimuleren ofwel af te remmen. De stimulansen bleken tot nu toe slechts op korte termijn te werken.

Ook nu twijfelen veel economen. 'Deze stimuli lijken sterk op water dat je naar een paard brengt dat geen intentie heeft om te drinken', reageert Frank Vranken, hoofdstrateeg van de private bank Edmond de Rothschild. 'De Chinese consumenten willen hun schulden verlagen, geen extra schulden aangaan. Goedkopere leningen zijn niet het antwoord. Ze kunnen het leven wat makkelijker maken, maar zullen niet tot extra uitgaven leiden. Peking zou beter via de begroting steun bieden. Maar tot nu toe spendeerde de overheid vooral geld aan grote infrastructuurwerken, waarvan de impact heel klein was.'

Beurssprint

Toch reageerden beleggers erg enthousiast op de stimulusblitz. De Chinese sterrenkorf CSI300 spurtte 4,3 procent hoger, de sterkste stijging in meer dan vier jaar. In Hong Kong won de Hang Seng-index 4,1 procent. De Chinese beurs tikte eerder deze maand het laagste peil in vijf jaar aan. Omgerekend naar euro noteren de Chinese aandelenmarkten nog altijd 3 procent onder het peil van begin dit jaar, in contrast met de sterke prestatie van de Europese beurzen en (vooral) Wall Street. (zie grafiek)

Strategen stippen aan dat zelfs een geringe koopinteresse voor China de beurzen er kan stutten. Het percentage Chinese aandelen in de portefeuilles van internationale vermogensbeheerders bengelt op het laagste peil in meer dan vijf jaar door de aanslepende economische problemen in het land. Deze week schrapte JPMorgan als een van de laatste grote zakenbanken het positieve advies voor China. In de groeimarktenindex MSCI Emerging Markets heeft India sinds kort China ingehaald als belangrijkste land.

Obligaties

Chinese staatsobligaties stonden in de verkoop, omdat beleggers naar aandelen roteerden. De tienjarige Chinese rente steeg daardoor 6 basispunten naar 2,06 procent, nadat die eerder een recorddiepte van 2 procent had aangetikt. Naar verluidt intervenieerde de centrale bank toen om niet onder dat peil te zakken.