Trump-rotatie op de beurzen gaat volop verder

De zelden geziene rotatie in aandelen en sectoren sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump houdt aan. Terwijl veel Amerikaanse aandelen garen spinnen bij de nieuwe president, zitten Europa en de groeimarkten in het verliezende kamp.

Sinds de zege van Trump op dinsdag 5 november, polariseert de wereld, tenminste al op de beurzen. Wall Street tekende maandag een vers record op. De S&P500-index won sinds de uitslag bekend werd 4 procent. ‘De Make America Great Again’-beloftes van Trump omvatten belastingverlagingen, grote investeringen in infrastructuur, en een nationalistische koers met zware handelsbarrières.

Trump is de meest uitgesproken pro-beurs president ooit. Jeremy Siegel Professor Wharton Business School

‘Trump is de meest uitgesproken pro-beurs president ooit’, zegt de bekende professor Jeremy Siegel van de Wharton Business School. ‘Tijdens zijn eerste ambtstermijn mat hij zijn succes af aan de stand van de Dow Jones. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat hij maatregelen zou nemen die slecht zijn voor de aandelenmarkt.’

Advertentie

Siegel bedoelt de eigen aandelenmarkt. De andere beurzen hebben het lastiger. Trump waarschuwde dat hij extra invoertaksen tot 20 procent wil invoeren voor alle buitenlandse goederen. En zelfs 60 procent voor Chinese. De MSCI Emerging Markets Index die de groeilanden groepeert, speelde sinds de raceuitslag om het Witte Huis 1,5 procent kwijt, net als de EuroStoxx50-index. Vooral de exportbedrijven bibberen.

‘We zien duidelijk dat internationale beleggers geld wegtrekken uit andere delen van de wereld en dat richting de Amerikaanse beurs sturen’, stelt de informatieleverancier LSEG. Die merkt op dat veel investeerders voor de stembusslag centen in veilige geldmarktfondsen hadden geparkeerd.

Trackers

De rotatie gebeurt steeds meer via trackers of ETF’s (Exchange Traded Funds), beursgenoteerde fondsen die in meerdere effecten tegelijk beleggen. Trackers met Amerikaanse aandelen trokken daags na de verkiezingen een record van 22,2 miljard dollar aan. Een groot deel ging naar de kleinere aandelen. De redenering is dat lokale Amerikaanse bedrijven meer dan multinationals zullen profiteren van de belastingverlagingen. Ze zijn bovendien niet onderhevig aan eventuele tegenmaatregelen van andere landen als Trump invoertaksen heft. De Russell 2000-index met kleinere en middelgrote bedrijven, won al 7,7 procent. Via trackers als de Spdr Russell 2000 (met ISIN-code IE00BJ38QD84) of iShares S&P Small Cap 600 (IE00B2QWCY14) kunnen ook Belgen in een mandje small caps op Wall Street investeren.

Advertentie

Advertentie

Beleggers springen via talloze andere manieren op de kar van de Trump-trade. De vermogensbeheerder Blackrock meldde dat zijn ‘momentum tracker’ vrijdag 1,9 miljard dollar vers geld aantrok, het hoogste bedrag sinds de start in 2023. Die ETF (in Europa te koop met code IE00BD1F4N50) belegt in aandelen die het momentum mee hebben. Naast chipontwikkelaar Nvidia zitten er momenteel veel banken en defensiebedrijven in. JP Morgan en Goldman Sachs wonnen respectievelijk al 8 en 14 procent sinds Trumps zege. De Republikein heeft al gezegd de strenge Basel 3-normen voor de banken te willen temperen. Omdat hij meer aan defensie wil uitgeven, scoorden ook wapenmakers als Lockheed Martin en GE Aerospace goed.

Belgen kunnen ook in een mandje Amerikaanse banken beleggen via Spdr US Financials (IE00BYTRR863) of in defensiebedrijven via iShares Global Aerospace & Defense (IE000U9ODG19).

Gevangenissen

Bij de opvallendste winnaars zijn de uitbaters van gevangenissen. Trump benoemde de hardliner Tom Homan als zijn ‘grenstsaar’. Die zei dat hij de grootste deportatie van illegalen zal runnen die de VS ooit hebben gezien. Hij is van plan detentiekampen aan de grens met Mexico te bouwen en de grensbewaking op te trekken. Hij zal dat net zoals in de vorige ambtstermijn van Trump doen met de hulp van privébedrijven als CoreCivic en Geo Group . Beide aandelen gingen in één week twee derde hoger.

Ook de klim van de maker van elektrische auto's Tesla is indrukwekkend: plus 39 procent sinds CEO Elon Musk samen met Trump de overwinning bij hem thuis mocht vieren. Zijn steun tijdens de campagne zal Tesla veel opleveren, denkt de markt.

Goud en bitcoin

-10% goudmijnen De tracker GDX die de grote goudmijnen volgt, verloor sinds Trumps overwinning 10 procent.

Een van de opvallendste rotaties is de shift van het fysieke goud naar digitale munten. Sinds Trumps verkiezing zakte de goudprijs 4,8 procent. De populaire tracker van Van Eck die de grote goudmijnen omvat (GDX), tuimelde bijna 10 procent.

Analisten verwijzen vooral naar de duurdere dollar als oorzaak, gezien die beweging goud voor internationale beleggers een pak duurder maakt. Trumps overwinning stuurde de Amerikaanse munt al 2,7 procent hoger tegenover de euro. De markt gaat ervan uit dat het gat in de begroting onder Trump nog groter zal worden. Daardoor zullen de VS meer moeten lenen en hogere rentes betalen, wat de dollar stuwt. De onzekerheid kan de Federal Reserve er ook toe aanzetten wat terughoudender te worden om de rentevoeten te verlagen. Sinds de verkiezingsuitslag is het percentage economen dat een renteverlaging in december verwacht, gedaald van 80 naar 65 procent. Als staatspapier hogere coupons opleveren, is dat negatief voor goud dat geen rente oplevert.

Hetzelfde geldt voor de bitcoin en andere cryptomunten, maar die floreren wel. De bitcoin is sinds de verkiezingsnacht een kwart gestegen en prijkt op een record. Trump beloofde van de VS ‘de cryptohoofdstad van de planeet ‘ te maken. Hij wil een strategische cryptovoorraad aanleggen en regulatoren benoemen die vriendelijk staan tegenover digitale activa. Hij zei dat hij Gary Gensler, de voorzitter van de financiële regulator SEC, wil ontslaan. Daarmee zou de cryptowereld een notoire scepticus zien sneuvelen.

Lees meer Bitcoin als strategische reservemunt

De exploderende vraag naar bitcoins doet de prijs ontsporen. Maandag kochten de bitcointrackers met hun verse geldstromen 13.940 bitcoins, terwijl er slechts 450 ‘gemijnd’ werden. De crypto-aandelen profiteren volop van de gekte. Cryptobroker Coinbase won sinds Trumps zege 67 procent, bitcoindelver Mara en grootcryptobezitter MicroStrategy prijken de helft hoger.

Hoe lang het feestje zal duren, kan niemand voorspellen. Beleggers passen best op voor excessen als iedereen dezelfde richting uit gaat. Ook de rente kan roet in het eten gooien. De Amerikaanse langtermijnrente steeg in amper twee maanden met 108 basispunten tot 4,39 procent. Een renteklim is gewoonlijk niet de vriend van de beurs.