Wall Street: Salesforce en Marvell leiden de technologiedans

Met beter dan verwachte kwartaalcijfers en een aangescherpte prognose is Salesforce de lieveling in de Dow Jones.

In afwachting van een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell en het Beige Book trekken de Amerikaanse beurzen hoger. Techbedrijven zijn andermaal de motor.

Voorbeurs was het in New York uitkijken naar cijfers over de jobcreatie in de privésector. Volgens het sociaal secretariaat ADP kwamen er in november 146.000 arbeidsplaatsen bij Amerikaanse bedrijven bij. Dat is minder dan in oktober (184.000) en ook iets minder dan verwacht: economen rekenden op 150.000 volgens het persagentschap Reuters. Het ADP-rapport kan de richting aangeven van het officiële banenrapport dat vrijdag op de agenda staat, maar zeker is dat niet.

Na anderhalf uur handel blijft Wall Street mooi in de plus noteren. De Dow Jones wint 0,3 procent, de breed samengestelde S&P 500 eveneens 0,3 procent, maar de Nasdaq Composite trekt 0,9 procent hoger.

De beurzenklim wordt overschaduwd door een moordaanslag. Brian Thompson, de CEO van de verzekeringstak van UnitedHealth , werd op klaarlichte dag doodgeschoten in Manhattan. De aanslag gebeurde vlak voor het Hilton-hotel, waar een beleggersdag plaatsvond. De bijeenkomst werd kort daarop stopgezet. Thompson, een oudgediende bij de Amerikaanse ziekteverzekeraar, werd in april 2021 tot CEO van UnitedHealthcare benoemd.

De technologiemotor draait opnieuw op volle toeren. Onder de techreuzen wint Amazon.com 2,7 procent, Microsoft 1,6 procent en Nvidia 1,2 procent.

AI stuwt Salesforce en Marvell

Uitblinker in de Dow Jones is Salesforce , dat 8,7 procent hoger springt. De marktleider in software om klantenrelaties via de cloud te beheren kwam dinsdagavond met beter dan verwachte kwartaalresultaten.

De omzet in het derde kwartaal van het boekjaar 2024/25 nam met 8 procent toe tot 9,44 miljard dollar. Analisten rekenden op 9,35 miljard dollar. Ook de prognose voor het hele jaar valt in de smaak: Salesforce mikt op 37,8 tot 38 miljard dollar omzet. Die vork is iets scherper dan voorheen (37,7-38 miljard).

Salesforce klinkt ook zeer positief over zijn nieuwe producten waarin AI is verwerkt. De onderneming rekent op Agentforce om zijn groei een nieuwe impuls te geven.

Een ander technologiebedrijf dat flink opveert, is Marvell Technology . De ontwikkelaar en producent van halfgeleiders en aanverwante technologie schiet 21,8 procent hoger. Marvell publiceerde dinsdagavond beter dan verwachte kwartaalcijfers. Daarenboven kwam het bedrijf met een positieve omzetprognose op basis van de sterke vraag naar AI-rekenkracht. CEO Matt Murphy heeft zijn bedrijf zo gepositioneerd dat het volop mee profiteert van de wereldwijde investeringen in AI.

In het derde kwartaal boekte Marvell een gezuiverde winst van 43 cent per aandeel, nipt meer dan verwacht (41 cent). Voor het vierde kwartaal (tot eind januari) schuift het bedrijf een omzet van circa 1,8 miljard dollar en een gezuiverde winst van 64 cent per aandeel naar voren. Analisten mikten tot nog toe op een omzet van 1,64 miljard dollar en 52 cent winst per aandeel.

GM neemt zware last op China

General Motors rijdt 1,1 procent achteruit. De autobouwer voert voor meer dan 5 miljard dollar afboekingen door op zijn Chinese activiteiten. De Chinese joint venture draait minder goed door de scherpe concurrentie van lokale constructeurs. Het gros van de last wordt in het vierde kwartaal genomen en zal een impact hebben op het nettoresultaat. GM zal tussen 2,6 en 2,9 miljard dollar herstructureringskosten boeken en een waardevermindering van 2,7 miljard dollar op de joint venture.

Van soep naar football

Een andere daler is Campbell , dat 5,6 procent vermagert. De Amerikaanse producent van soep in blik presteerde in het eerste kwartaal van het boekjaar 2024/25 minder goed dan voorzien. De omzet steeg wel van 2,52 naar 2,77 miljard dollar, maar analisten hadden 2,80 miljard dollar verwacht. De aangepaste winst per aandeel was wel een tikkeltje beter dan verwacht – 89 cent in plaats van 87 cent – dankzij kostenbesparingen en een beter lopende aanvoerketen.