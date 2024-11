Wall Street: twijfels over herstel pc-markt vloeren Dell en HP

Reizigers op de John F. Kennedy Airport in New York. Met Thanksgiving en Black Friday gaan de VS een verlengd weekend tegemoet. Dat leidt tot grote drukte op luchthavens, in treinstations en op wegen.

De Amerikaanse beurzen gaan met verlies Thanksgiving tegemoet. Het inflatiecijfer voor oktober bracht geen verrassing. Forse klappen zijn er voor de pc-fabrikanten Dell en HP.

Beleggers in New York kregen zowel voorbeurs als in de vroege handel een flink pak macro-economische data op hun boterham. Te beginnen met het definitieve groeicijfer van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal. Dat werd bevestigd op 2,8 procent op jaarbasis.

De nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering lagen vorige week op 213.000, iets minder dan verwacht. Ze blijven daarmee op een laag peil, waaruit kan worden afgeleid dat de Amerikaanse arbeidsmarkt sterk blijft.

Met het meeste interesse keken de markten uit naar het inflatiecijfer volgens de maatstaf van de Federal Reserve. De inflatie op basis van de personal consumption expenditures price index (PCE-index) steeg van 2,1 procent in september naar 2,3 procent in oktober, precies zoals analisten hadden verwacht. De kerninflatie bedroeg 2,8 procent, eveneens volgens de verwachtingen. De hogere inflatie kan de Fed voorzichtiger maken voor verdere renteverlagingen.

Het inflatiecijfer duwde de indexen, die verdeeld waren geopend, omlaag. Omstreeks 17 uur noteerde de Dow Jones nagenoeg stabiel, terwijl er voorheen een kleine winst op het bord stond. De S&P 500 ziet het verlies oplopen tot 0,4 procent, de Nasdaq Composite laat 1 procent liggen.

Donderdag is er geen handel op Wall Street omdat de VS Thanksgiving Day vieren en, zoals de traditie het wil, in familiekring kalkoen eten. Op Black Friday is er slechts een halve dag handel.

De Dow Jones wordt stabiel gehouden door farma, entertainment en consumptie, maar big tech staat onder druk. Microsoft zakt 0,8 procent, Amazon.com 0,7 procent en Nvidia bijna 3 procent.

De grootste klappen in de techsector zijn voor de pc-fabrikanten Dell Technologies en HP . Dell gaat 12 procent onderuit, HP zelfs 13 procent.

Dell wordt afgestraft voor een teleurstellende prognose voor het lopende kwartaal, HP voor een ontgoochelende winstprognose. De vooruitzichten van beide pc-makers zaaien twijfel over een marktherstel dat zou aangedreven worden door pc’s met AI-mogelijkheden. Na de boom die volgde op de coronapandemie is de vraag naar traditionele pc’s teruggevallen. Daarnaast lijken computers met geïntegreerde AI nog niet aan te slaan bij het grote publiek, al is er stilaan wel interesse bij bedrijven en in de onderwijssector.

‘We waarschuwen al een hele tijd dat we niet verwachten dat AI-pc’s een structurele verandering in de vraag naar pc's zullen inleiden. Mogelijk is het daarover dat de markt ontgoocheld is’, zei Morningstar-analist Eric Compton tegen Reuters.

Autobouwers boeken licht herstel

De autosector ging dinsdag zwaar uit de bocht, nadat de tot president verkozen Donald Trump invoerheffingen van 25 procent op producten uit de buurlanden Canada en Mexico had aangekondigd. General Motors verloor 9 procent, Ford Motor 2,6 procent en Stellantis 5,7 procent. Vandaag treedt wat herstel op: GM wint 1,6 procent, Ford 0,1 procent en Stellantis 0,8 procent.

Anthropologie

Urban Outfitters kwam met een sterk kwartaalrapport. De Amerikaanse kledinggroep zag de verkoop in winkels die minstens twaalf maanden open waren in het derde kwartaal (tot 31 oktober) met 1,5 procent stijgen. Urban Outfitters klopte zo de verwachtingen van analisten, die maar 1,3 procent groei hadden verwacht.