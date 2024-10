Veel Vlaamse gezinnen worden geraakt door de prijsverhoging van 9 naar 10 euro in 2025 en de uitdoving van het fiscale voordeel voor dienstencheques in 2026. In België maken 1,2 miljoen gezinnen gebruik van poetshulp via dienstencheques, waarvan 800.000 in Vlaanderen.

De ingreep komt een beetje als een schok, omdat de prijs voor dienstencheques in Vlaanderen al tien jaar onveranderd was. In Brussel kosten dienstencheques sinds 1 januari 2023 voor de eerste 300 al 10 euro per stuk. De volgende 200 cheques kosten 12 euro.

Advertentie

Tot nu kan de gebruiker van dienstencheques 20 procent van het aankoopbedrag van de cheques via zijn belastingaangifte recupereren. Dat brengt de reële prijs van een cheque van 9 euro op 7,20 euro.

Lees meer Het nieuwe Vlaams regeerakkoord: dit moet u weten

39 procent duurder

De beslissing van de nieuwe Vlaamse regering betekent dus dat de cheques 2,80 euro of 39 procent duurder worden. Als u vier cheques per week gebruikt, betaalt u jaarlijks 582 euro meer voor uw schoonmaakhulp.

Daarbij komt dat sinds enige tijd zowat alle dienstenchequebedrijven extra kosten aanrekenen voor hun administratie. Het bedrag verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het Poetsbureau rekent 1 euro extra per uur aan, Familiehulp 1,25 euro en Plus Home Services - intussen Daenens - 1,90 euro. Als we opnieuw van vier uur per week uitgaan, komt dat neer op een extra kostprijs van 208 tot 395 euro per jaar.

Advertentie

Nu kopen, later gebruiken

Nu dienstencheques tegen de oude prijs van 9 euro kopen om ze volgend jaar te gebruiken, biedt maar beperkte mogelijkheden. U kunt maximaal 500 cheques per jaar bestellen. De eerste 400 kosten vandaag 9 euro. Dat is een vrij ruim aantal, gezien u daarmee ongeveer acht uur per week een schoonmaakhulp aan het werk kunt zetten. Voor de volgende 100 cheques betaalt u 10 euro per stuk.

Stel dat u vier uur per week een schoonmaakhulp inzet, dan hebt u dit jaar zo’n 200 cheques nodig. U zou er daar bovenop dan nog 200 extra kunnen kopen om volgend jaar te gebruiken, wat u een voordeel van 200 euro oplevert. U die cheques dan wel binnen het jaar gebruiken, omdat ze na aankoop maar twaalf maanden geldig zijn.