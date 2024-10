Is lenen voor een woning op 40 jaar interessant?

Bij wie kunt u een lening op 40 jaar afsluiten?

De verzekeraar P&V Groep biedt, onder bepaalde voorwaarden, een hypothecaire lening op 40 jaar aan. 'We bieden de leningen vooral aan via het exclusieve agentennetwerk van het merk P&V en via een beperkt aantal makelaars van zustermerk Vivium', zegt Wouter Demeulenaere, directeur businessdevelopment bij P&V Groep. Sinds deze week wordt de lening ook via het netwerk van de kredietmakelaar Hypotheekwinkel aangeboden - voorlopig tot 31 december 2024. Ook met andere partners wordt nog onderhandeld.

Bij banken is de looptijd voor een hypothecaire lening beperkt tot 25 of 30 jaar.

Komt u in aanmerking voor zo'n lange looptijd?

Lenen op 40 jaar is niet voor iedereen weggelegd. Gezien de lange looptijd mag u niet te oud zijn bij de aanvang van het krediet. De leeftijd van de oudste kredietnemer mag aan het einde van de looptijd de 70 jaar niet overschrijden, als u wilt lenen op 40 jaar, de maximale looptijd. 'Concreet betekent het dat iemand van 25 jaar wel een krediet van 40 jaar kan onderschrijven, maar dat de looptijd bij iemand van 33 jaar beperkt is tot 37 jaar', verduidelijkt Demeulenaere.

De formule is vooral bedoeld voor jonge mensen die nog geen hoog loon hebben. Door de almaar stijgende vastgoedprijzen en de hogere rentes op woonkredieten is het voor hen de voorbije jaren moeilijker geworden om een eigen stek te kopen.

Welk tarief krijgt u?

De lening op 40 jaar is er enkel in een vaste formule. Het basistarief - zowel bij P&V als bij Vivium - bedraagt momenteel 3,6 procent. Daarop kunt u kortingen krijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet over de energieprestatie van de woning, over uw solvabiliteit of de verhouding tussen het geleende bedrag en de aankoopprijs. 'Via een combinatie van voorwaarden kunt u zo momenteel naar een tarief van 3 procent zakken.'

John Romain van de kredietadviseur Immotheker Finotheker raadt aan om niet alleen naar het tarief mét kortingen te kijken. 'Check zeker ook de lening zonder voorwaarden.' Mogelijk bent u over de hele looptijd bekeken goedkoper af met een iets hogere rente, maar met een goedkopere brand- en schuldsaldoverzekering.

Waarom zou u zich voor 40 jaar in de schulden steken?

Door de terugbetaling van de lening te spreiden over 40 jaar kunt u de maandelijkse aflossingen inperken. Om u een idee te geven: leent u 250.000 euro op 40 jaar, dan betaalt u tegen een tarief van 3 procent maandelijks net geen 890 euro af. Wordt dat bedrag over 'slechts' 25 jaar gespreid, dan stijgt de maandelijkse aflossing naar 1.180 euro - of 290 euro meer.

Door de lange terugbetalingstermijn kunt u ook meer ontlenen. Nemen we de 1.180 euro aan maandelijkse aflossing van het voorbeeld hierboven. Als u dat bedrag maandelijks besteedt, dan kunt u gespreid over 25 jaar en aan een tarief van 3 procent dus 250.000 euro lenen. Gespreid over 40 jaar is dat 332.000 euro - of 82.000 meer.

'Het is een goede zaak dat een verzekeraar met een dergelijke lange looptijd op de markt komt', zegt Romain. 'Het helpt jongeren hun droom financieel haalbaar te maken, én het kan de concurrentie aanwakkeren. Want wat is het alternatief voor het kopen van een woning? Een woning huren. Maar huurprijzen worden elk jaar geïndexeerd, terwijl de maandelijkse afbetaling voor een lening met een vast tarief elke maand hetzelfde blijft, en rekening houdend met de inflatie in verhouding minder wordt.'

Met een relatief lage maandelijkse aflossing zou u, zodra u in de loop der jaren meer verdient, ook in staat moeten zijn om meer eigen middelen te beleggen. De kunst is in dat geval een beleggingsopbrengst te realiseren die hoger ligt dan de rente op uw woonkrediet.

Wat moet u zeker nog weten als u op 40 jaar leent?

Sluit u een lening af bij een verzekeraar, dan bent u niet gebonden aan een bank. Wie daar een woonkrediet aangaat, moet er doorgaans zijn loon op een rekening laten storten, waardoor u jarenlang vasthangt aan die bank. Hoeft dat niet, dan kunt u voor uw dagelijkse bankverrichtingen op zoek gaan naar een bank die weinig kosten aanrekent.

Sluit u een lening op 40 jaar af, dan ligt de totale kostprijs van die lening wel een pak hoger dan die van een krediet met een kortere looptijd. Neem hetzelfde voorbeeld van hierboven: op 25 jaar bedraagt de totale rentelast 104.000 euro, op 40 jaar is dat 176.000 euro, of 72.000 euro meer.

Ook de schuldsaldoverzekering zal duurder zijn, omdat het overlijdensrisico groter is. Uit een offerte van Vivium, die we bij Hypotheekwinkel opvroegen, blijkt dat de premie voor een krediet op 40 jaar voor 1 verzekerde (25 jaar, niet-roker, en voor een lening van 250.000 euro) 319 euro per jaar bedraagt, te betalen gedurende 26 jaar. Voor een krediet op 25 jaar is dat 200 euro per jaar, 16 jaar te betalen.

Weet ook dat uw schuldenlast traag daalt bij een lange looptijd. Wie zijn krediet vervroegd wil terugbetalen, zal nog een stevig bedrag moeten terugbetalen.