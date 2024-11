Vanaf 2025 hogere premie voor wie ventileert

Hebt u een woning die een slechte energiescore opgeplakt kreeg? Dan kunt u aanspraak maken op de epc-labelpremie als u uw woning binnen de vijf jaar grondig renoveert en de epc-score aanzienlijk verbetert tot een A-, B- of C-label. Vanaf volgend jaar is de premie hoger als u voldoet aan minimale ventilatie-eisen.

Wie een woning bouwt of een bestaande woning volledig renoveert na het verkrijgen van een bouwvergunning, is verplicht een ventilatiesysteem te plaatsen. Bij kleinere renovaties is dat niet verplicht, maar ook daar kan het nuttig zijn. Als een woning volledig geïsoleerd wordt, gaat er minder warmte verloren, maar wordt de binnenlucht niet meer ververst. Schadelijke stoffen stapelen zich op, wat schimmel en gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Een ventilatiesysteem is nodig om de vervuilde binnenlucht te vervangen.

Om dat te verhelpen is het niet voldoende af en toe een raam open te zetten. Een ventilatiesysteem is nodig, zodat de vervuilde binnenlucht vervangen wordt. U kunt die problemen vermijden door toevoervoorzieningen zoals vensterroosters of toevoermonden te plaatsen in 'droge' ruimtes, zoals de leefruimte en slaapkamer. In de 'natte' ruimtes, zoals de badkamer, de keuken, het toilet en de wasplaats kunt u afvoervoorzieningen zoals een permanent draaiende ventilator plaatsen.

Hogere premie

Wie ventileert, ziet dat ook terug op zijn energieprestatiecertificaat (epc) en de energiescore die daarbij hoort. Sinds 2024 toont het epc van een woning of er voldoende ventilatievoorzieningen zijn. Is er nergens ventilatie, heeft dat een negatieve impact op de epc-score.

1.000 Stijging premie De epc-labelpremie kan tot 1.000 euro stijgen voor wie ook voldoende ventileert.

In een wooneenheid zijn voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig als minstens 65 procent van de verblijfsruimtes, minstens 65 procent van alle natte ruimtes én alle keukens, bad- en douchekamers een geschikte ventilatievoorziening hebben. Als daaraan voldaan is, staat een lichtgroene aanbeveling op het epc. Als 100 procent van de verblijfsruimtes en 100 procent van de natte ruimtes aan de ventilatie-eisen voldoen, dan is de aanbeveling donkergroen. Is er geen ventilatie geplaatst, dan stijgt de energiescore en kan het epc-label slechter worden.

Om meer mensen te overtuigen in te zetten op ventilatie, verhoogt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) de epc-labelpremie voor wie ventileert. De premie kan tot 1.000 euro stijgen (zie tabel).

