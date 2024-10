Mag uw werkgever uw loon eenzijdig verlagen zoals Volkswagen in Duitsland van plan is?

'Nee, dat kan niet zomaar in België', stelt Kris De Schutter, advocaat arbeidsrecht bij Loyens & Loeff. 'De werkgever en werknemer hebben een contract getekend waarin het loon werd vastgelegd. Dat is een essentieel element van de arbeidsovereenkomst dat de werkgever niet zomaar eenzijdig aanzienlijk kan wijzigen. Het is alleen mogelijk als de loonsverlaging voor iedereen in het bedrijf geldt en er een akkoord is met de vakbonden.'

Volkswagen plant een besparingspakket om de winstmarge weer op te krikken. Het plan zou inhouden dat minstens drie van de tien fabrieken in Duitsland sluiten. Doordat ook in de andere fabrieken in het personeel wordt gesnoeid, zouden in totaal tienduizenden jobs verdwijnen. De directie wil ook de lonen bevriezen en een salarisverlaging van 10 procent doorvoeren. Die eisen zijn een startpositie. Er wordt nog over onderhandeld.

In situaties waarin het bedrijf het moeilijk heeft om te overleven, wordt soms gedacht aan een collectieve loonsverlaging om het aantal ontslagen te beperken. Dat kan alleen als de vakbonden daarmee akkoord gaan. Maar vakbonden stemmen daar niet zomaar mee in. Er moet een heel goede reden zijn.

Daarna wordt een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) gesloten waarin de partijen zich akkoord verklaren met een loonsverlaging van bijvoorbeeld een bepaald percentage. 'De vakbond zal in zo'n situatie meestal een compensatie willen', zegt De Schutter. 'Soms wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de werkgever eenmalig nog een bepaald vast bedrag aan zijn werknemers uitbetaalt.'

Bij een loonsverlaging moet de werkgever er rekening mee houden dat hij niet onder een bepaalde loongrens gaat. In de meeste sectoren geldt een minimumloon. Daar mag nooit onder gegaan worden.

Impliciet ontslag

Wijzigt de werkgever toch eenzijdig het loon zonder het akkoord van de vakbond en gaat u daar als werknemer niet mee akkoord, dan zijn er twee opties. U kan de werkgever vragen het loon toch te betalen zoals overeengekomen. 'Weigert de werkgever dat, dan kan u daarvoor naar de arbeidsrechtbank stappen en bijpassingen vragen', zegt De Schutter.

Als een werkgever het loon eenzijdig verlaagt en de werknemer niet protesteert, wordt er op een bepaald moment van uitgegaan dat de verlaging stilzwijgend aanvaard werd.

Maar als u als werknemer geen vertrouwen meer hebt in de werkgever na zo'n eenzijdige beslissing, kan u ook beslissen niet meer bij dat bedrijf te willen werken. 'De werknemer kan inroepen dat dat een fout is van de werkgever, waardoor sprake is van een impliciet ontslag', zegt De Schutter. 'U kan dan een opzeggingsvergoeding eisen.'

Een werkgever kan natuurlijk altijd proberen het loon toch te verlagen. Als de werknemer niet protesteert, wordt er op een bepaald moment van uitgegaan dat de verlaging stilzwijgend aanvaard werd. 'Op een termijn is niet echt een regel te plakken, maar na zo'n drie tot zes maanden wordt het moeilijk om nog iets tegen de verlaging in te brengen', zegt De Schutter.