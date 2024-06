10 geldvragen aan PayPal-directeur Maarten Zwaan: 'Geld hebben is niet vanzelfsprekend, leerde ik als kind'

1. Wanneer hebt u met geld leren omgaan?

‘Bij mij begon dat toen ik klein was. Mijn vader had een eigen bedrijf en daardoor heb ik van dichtbij meegemaakt wat voor impact geld kan hebben, zowel positief als negatief. Geld verdienen en hebben is niet vanzelfsprekend. Je moet er hard voor werken. In goede periodes gingen we een paar keer per jaar op vakantie, maar in mindere jaren moesten we keuzes maken. Dat heb ik toen geleerd, en zo voed ik ook mijn kinderen op: je moet voor dingen werken, niet iedereen krijgt zomaar alles.’

2. Hoe pakt u de financiële opvoeding van uw kinderen aan?

‘Ik heb drie kinderen: een zoon van veertien, een dochter van tien en een zoon van acht. De jongste twee krijgen nog geen zakgeld, maar de oudste wel. Hij is heel modebewust en wil graag zelf kleding kopen, dus we geven hem wat meer. Daarmee kan hij zijn eigen keuzes maken, zoals een mooi voetbalshirt kopen of het geld voor iets anders gebruiken. Maar als zijn geld op is, stuurt hij binnen de minuut toch een berichtje met de vraag of we iets kunnen overmaken. Dat gaat natuurlijk niet zomaar.’

Advertentie

3. Wat is uw beste investering ooit?

‘Wat ik deed om tot mijn dertigste hockey te spelen op het hoogste niveau. Daardoor leerde ik omgaan met teamsport en uitdagingen te overwinnen. Ik trainde drie dagen per week en speelde competitiematchen tijdens het weekend. Ik beleefde veel plezier, maar ook professioneel heeft het me veel bijgebracht. Ik kan het iedereen aanraden om op hoog niveau te sporten, ook al heb ik daardoor nu al op sommige plekken in mijn lichaam artrose.’

Ik investeer met geld dat ik kan missen, maar het maakt me toch heel onrustig. Ik kan wakker liggen van dalende koersen. Maarten Zwaan Directeur Benelux en Ierland bij PayPal

4. Wat is uw slechtste belegging?

‘Vroeger investeerde ik in aandelen. Daarmee ben ik gestopt en zes jaar geleden stapte ik in cryptomunten. Ik heb nog niets verkocht, dus vanuit financieel oogpunt kan ik nog niet zeggen of het een goede of een slechte belegging is. Maar hoewel ik investeer met geld dat ik kan missen, merk ik wel dat het me heel onrustig maakt. De koersen zijn heel volatiel en gedurende de dag kijk ik geregeld op mijn smartphone om ze te checken. Als de koersen ineens fors dalen, lig ik daar ook wakker van. Het geeft niet veel rust in mijn leven.’

5. Hebt u ooit geld geleend van vrienden of familie?

‘We leven naar wat we kunnen betalen en willen geen diepe schulden aangaan voor dingen die we ons niet kunnen veroorloven. Met onze huidige banen en inkomens kunnen mijn vrouw en ik alle leuke dingen doen die we willen. Dat is al meer dan voldoende.’

6. Wat is uw zotste aankoop?

‘In ons nieuwe huis hadden we een grote tuin met gras dat niet groeide omdat er te veel schaduw was. Omdat onze kinderen graag sporten en ook hockey spelen, hebben we het grasveld vervangen door kunstgras. Ik was geschrokken van de kostprijs, maar nu kunnen de kinderen tenminste de hele dag sporten.’

7. Wat is uw grootste ergernis over geldzaken?

‘Dat mensen klagen dat ze te weinig geld verdienen bij hun werkgever of niet tevreden zijn over hun job en nog altijd dezelfde klachten hebben als je ze een jaar later opnieuw spreekt. Ik kan er niet tegen als mensen klagen maar geen actie ondernemen.’

8. Wat kiest u: meer loon of meer vakantie?

‘Meer vakantie. Ik werk hard en de jaren gaan snel voorbij. Het heeft geen zin om te wachten op later. Bij PayPal kunnen medewerkers elke vijf jaar een sabbatical van een maand nemen. Daardoor kon ik met mijn gezin een volle maand naar Bonaire, een tropisch eiland bij Curaçao. Daar heb ik echt ontdekt hoe belangrijk het is om samen te genieten.’

9. Voor welke uitgaven hebt u een zwak?

‘Ik geef graag geld uit aan mooie kleding en goede spullen om te sporten. Zo heb ik een mooie racefiets waarvoor ik een paar jaar geleden flink wat geld heb uitgegeven. Afgelopen jaar heb ik ook een paar nieuwe ski's gekocht.’

10. Wat is uw droomaankoop?