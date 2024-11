Matthias Diependaele: ‘Erfbelasting voor de kleine en middelgrote erfenissen daalt’

De Vlaamse regering gaat het komende jaar een hervorming uitwerken van de erfbelasting, die erfgenamen betalen. Die moet in 2026 van kracht worden.

Waarom een hervorming? ‘U hoort soms dat er in Vlaanderen te weinig vermogensbelastingen zijn. Wel, dat is fout. De erfbelasting is de zuiverste vorm van vermogensbelasting’, zei Diependaele. De minister-president wijst erop dat wie iets erft daar geen verdiensten aan heeft. 'Wie iets aan een erfgenaam nalaat, heeft er dan weer voor gekozen zich gedurende zijn leven luxe en comfort te ontzeggen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom die erfenisrechten naar beneden zouden moeten', aldus Diependaele voor een bomvolle zaal op de geldbeurs Finance Avenue.

Principes

Bij de hervorming zullen vier principes centraal staan. ‘Eerst en vooral gaan we kijken naar de kinderen en de langstlevenden, dat lijkt me evident. In tweede instantie ook naar broers, zussen en derden’, zei Diependaele.

‘Een derde principe is de focus op de kleine en de middelgrote erfenissen. Daar kan het grootste verschil worden gemaakt', is de overtuiging van Diependaele. Voor de erfbelasting wordt immers gewerkt met tariefschijven: het tarief stijgt naarmate de erfenis groter wordt. ‘Ook grote vermogens zullen van de hervorming profiteren, maar verhoudingsgewijs is het effect veel minder groot.’

Tot slot kijkt de regering ook naar mensen zonder kinderen en mensen die niet onmiddellijk een rechtstreekse erfgenaam hebben. ‘Het is een misverstand dat voor de erfenisrechten singles gediscrimineerd worden omdat ze meer belastingen betalen. De vraag voor de erfbelasting is niet of je single bent en of je een partner hebt. Kinderen hebben, dat maakt het verschil’, vindt Diependaele.

Voor de hervorming van de erfbelasting heeft de Vlaamse regering een belastingverlaging ingeschreven van 200 miljoen euro in 2026, 300 miljoen in 2028 en 350 miljoen euro in 2029. ‘Het gaat om een vierde à vijfde van onze inkomsten uit erfbelastingen. We hebben ongeveer 1,6 miljard tot 1,8 miljard euro inkomsten per jaar’, zegt Diependaele.

Schenkingen

De Vlaamse regering gaat niet alleen de erfbelasting verlagen, maar ook schenkingen stimuleren. Daarbij wordt bezittingen al tijdens het leven overgedragen. Vandaag kunnen handgiften belastingvrij: er moet geen schenkbelasting betaald worden en als de schenker nog drie jaar blijft leven ook geen erfbelasting. Die zogenaamde verdachte periode wordt vanaf 1 januari 2025 verlengd van drie naar vijf jaar.

‘Daarmee willen we mensen ertoe aanzetten om na te denken over wat met hun nalatenschap kan gebeuren. Door schenkingen kunnen die gelden sneller in de economie terechtkomen’, zegt Diependale. ‘Dat is ook de reden waarom de schenkbelasting voor familiale ondernemingen 0 procent bedraagt: om eigenaars van zo'n onderneming ertoe aan te zetten tijdig in actie te schieten en de werkgelegenheid te verzekeren. Oneigenlijk gebruik van de regeling gaan we wel aanpakken. Dikwijls gaat het bij de schenking van familiale ondernemingen om private eigendommen. Die sluiten we uit’, aldus Diependaele.

Registratierechten

De details voor de verlaging van de registratiebelasting, die moet betaald worden bij de aankoop van een woning, zijn wel al bekend. ‘Vanaf 1 januari 2025 verlagen we de registratierechten van 3 naar 2 procent voor de enige en eigen woning. We kijken daarvoor naar de datum van het verlijden van de authentieke akte’, zegt Diependaele. Die verlaging komt er na eerdere tariefverlagingen: van 10 naar 7 procent op 1 juni 2018, van 7 naar 6 procent op 1 januari 2020 en van 6 naar 3 procent op 1 januari 2022.

Schermvullende weergave Matthias Diependaele had het op Finance Avenue zowel over erfbelasting als over registratiebelasting. ©ID/ Lieven Van Assche

De maatregel komt jonge gezinnen die een eerste huis kopen ten goede. Door een verlaging van de registratiebelasting moeten ze op het moment van de aankoop minder eigen middelen op tafel leggen.

‘Als je de transactiekosten laag houdt, zullen er meer transacties zijn. Dat is economisch een goede zaak. Als er meer gekocht en verkocht wordt, gaat geld rond’, zegt Diependaele. ‘Het zal misschien verbazen, maar dat is ook goed voor het klimaat. Wij zijn een van de landen waar mensen het minst geneigd zijn dichter bij hun werk te gaan wonen. Als je de transactiekosten voor een woning kan verlagen, gaan mensen daar sneller over nadenken.'