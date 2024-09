Werknemers die bedrijfsauto thuis laden mogen voorlopig toch via vast tarief terugbetaald worden

Wie thuis een laadpaal heeft en daaraan zijn elektrische bedrijfswagen oplaadt, kan door het werk vergoed worden voor de elektriciteitskosten die daarmee gepaard gaan. Dat moest tot nu toe op basis van de werkelijke kosten, waardoor werkgevers in principe voor iedere werknemer moesten uitrekenen hoeveel die bedroegen.

'Voor veel bedrijven is dat onhaalbaar. Zij hanteren vaak een forfaitair elektriciteitstarief op basis van de energieregulator CREG', zegt Olivier Vanneste, partner bij de consultant KPMG. 'Dat is een tarief dat voor iedereen hetzelfde is, waardoor er geen discussie is. Werknemers weten dan wat ze kunnen verwachten.' Maar omdat dat vaste tarief tot misbruik leidde, werd het niet meer toegelaten.

Want wie thuis een lager elektriciteitstarief heeft dan dat van de CREG, krijgt te veel betaald. Ook wie zonnepanelen heeft, en dus soms 'gratis' kan opladen, krijgt met het CREG-tarief te veel terugbetaald.

Van Peteghem zette donderdag in het parlement echter de deur open voor een terugbetaling op basis van dat CREG-tarief. Hij bevestigde dat een terugbetaling van de werkelijke tarieven het eerlijkste is voor alle werknemers, maar laat tijdelijk - zolang de technologische ontwikkelingen om het werkelijke verbruik te meten tekortschieten - een terugbetaling op basis van het CREG-tarief toe. Hoe hoog dat tarief zal zijn, is nog niet duidelijk.

Daarnaast zullen technologische ontwikkelingen die de werkelijke kosten berekenen worden erkend, zoals de submeter, een extra elektriciteitsmeter die het werkelijke verbruik makkelijk kan meten.

Geen bedrijfsvoorheffing

'De circulaire moet nog worden gepubliceerd, maar de bevestiging van het standpunt van de minister is al een geruststelling voor veel bedrijven, managementvennootschappen en zelfstandigen', zegt Vanneste. 'Ze kunnen nu gerust zijn dat ze geen boetes gaan krijgen.'

De terugbetaling van elektriciteitskosten voor thuisladen is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheid. 'Maar als je meer terugbetaalt dan toegelaten is, kan dat deeltje toch nog onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing', zegt Vanneste. 'Als een controleur beslist dat je bijvoorbeeld al twee jaar op de verkeerde manier of te veel terugbetaalde, kan dat een enorme invloed hebben. Maar die zorg is nu voorlopig van de baan.'

